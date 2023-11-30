Wildberries опровергла повышение стоимости возврата товаров

Появившаяся информация о повышении платы за возврат товаров, купленных на маркетплейсе Wildberries, не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-служба компании, передает ТАСС.

«Wildberries не меняла стоимость обратной логистики для клиентов. Действуют те же ранее установленные условия», — говорится в сообщении компании.

В Wildberries заявили, что для 94% товаров, на которые действует платный возврат, стоимость обратной логистики не превышает 100 руб. «Если обратная доставка товаров компенсируется клиентом, она рассчитывается индивидуально, в том числе исходя из расстояния транспортировки и особенностей (например, габаритов и хрупкости) товара. В отдельных случаях (для крупногабаритных товаров или при доставке в отдаленные регионы) она может повышаться», — пояснили в компании.

Ранее ряд телеграм-каналов и изданий, в том числе RB.ru и SHOT, распространили информацию, что Wildberries в несколько раз поднял плату за возврат товаров. Ранее покупателю приходилось платить от 50 до 100 руб. за возврат одного товара, а теперь площадка якобы начала взимать от 200 руб. до 1 тыс. руб. за одну позицию.

Wildberries начала взимать плату за возврат товара весной 2022 года. В апреле 2023 года Роспотребнадзор добился в суде признания неправомерности такой практики.

В середине октября генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить Wildberries в связи с решением компании ввести комиссию в размере 3% за оплату покупок картами Visa и Mastercard, а также взиманием с покупателей платы за возврат товаров. В проверке также участвовали Роспотребнадзор и Центробанк.

После совещания в Генпрокуратуре с представителями ведомства, Роспотребнадзора и ЦБ Wildberries решил отменить комиссию за оплату картами Visa и Mastercard. Плата за обратную доставку возвращенного товара, как заявили в компании, была признана правомерной и соответствующей закону «О защите прав потребителей».