Wildberries изменила 20 правил после проверки Генпрокуратуры
Компания Wildberries после проверки Генпрокуратуры России изменила около 20 положений, регламентирующих отношения маркетплейса, продавцов и покупателей, сообщило надзорное ведомство в телеграм-канале.
В частности, была исключена обязанность покупателя по проверке качества товара при получении, зафиксировано право покупателя отказаться от приобретенной продукции, сокращен срок рассмотрения претензии о замене товара. Помимо этого, срок доставки товара теперь может быть продлен только по согласованию с потребителем.
Компенсация расходов Wildberries по возврату товара ненадлежащего качества сохранится при низкой доле выкупа или при значительных расстояниях транспортировки, а также учитывая особенности товаров (крупногабаритные, хрупкие).
В момент оформления заказа покупателю предварительно сообщат о конкретной сумме компенсации продавцу в случае возврата ему товара.
Wildberries начала взимать плату за возврат товара весной 2022 года. В апреле 2023 года Роспотребнадзор добился в суде признания неправомерности такой практики.
Маркетплейс с 9 октября ввел комиссию в размере 3% за оплату покупок с карт Visa и Mastercard. Компания объяснила это тем, что не может напрямую обрабатывать операции по картам этих платежных систем.
В связи с этим генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить Wildberries. В проверке также участвовали Роспотребнадзор и ЦБ. Особое внимание уделили обоснованности действий торговой площадки, соблюдению прав потребителей и недопущению применения незаконных схем для коммерческих доходов.
После совещания в Генпрокуратуре с участием представителей Банка России и Роспотребнадзора Wildberries приняла решение отменить комиссию за прямую оплату картами Visa и Mastercard и вернуть дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы. Помимо этого, стороны обсудили систему работы с товарами ненадлежащего качества.
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