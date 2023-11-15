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Wildberries изменила 20 правил после проверки Генпрокуратуры

Wildberries изменила 20 правил торговли после проверки Генпрокуратуры России
После завершения Генпрокуратурой проверки Wildberries изменила около 20 правил торговли, в том числе зафиксировала право покупателя отказаться от купленного товара и сократила срок рассмотрения претензии о его замене
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Компания Wildberries после проверки Генпрокуратуры России изменила около 20 положений, регламентирующих отношения маркетплейса, продавцов и покупателей, сообщило надзорное ведомство в телеграм-канале.

В частности, была исключена обязанность покупателя по проверке качества товара при получении, зафиксировано право покупателя отказаться от приобретенной продукции, сокращен срок рассмотрения претензии о замене товара. Помимо этого, срок доставки товара теперь может быть продлен только по согласованию с потребителем.

Компенсация расходов Wildberries по возврату товара ненадлежащего качества сохранится при низкой доле выкупа или при значительных расстояниях транспортировки, а также учитывая особенности товаров (крупногабаритные, хрупкие).

В момент оформления заказа покупателю предварительно сообщат о конкретной сумме компенсации продавцу в случае возврата ему товара.

Wildberries отменит комиссию за оплату картами Visa и Mastercard
Бизнес
Фото:Владислав Шатило / РБК

Wildberries начала взимать плату за возврат товара весной 2022 года. В апреле 2023 года Роспотребнадзор добился в суде признания неправомерности такой практики.

Маркетплейс с 9 октября ввел комиссию в размере 3% за оплату покупок с карт Visa и Mastercard. Компания объяснила это тем, что не может напрямую обрабатывать операции по картам этих платежных систем.

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В связи с этим генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить Wildberries. В проверке также участвовали Роспотребнадзор и ЦБ. Особое внимание уделили обоснованности действий торговой площадки, соблюдению прав потребителей и недопущению применения незаконных схем для коммерческих доходов.

После совещания в Генпрокуратуре с участием представителей Банка России и Роспотребнадзора Wildberries приняла решение отменить комиссию за прямую оплату картами Visa и Mastercard и вернуть дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы. Помимо этого, стороны обсудили систему работы с товарами ненадлежащего качества.

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Виктория Громова Виктория Громова
Wildberries Генпрокуратура проверка правила торговля
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