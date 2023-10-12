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Генпрокуратура проверит Wildberries из-за комиссий за Visa и Mastercard

Генпрокуратура проверит Wildberries из-за комиссий при оплате Visa и Mastercard
Генпрокуратура, Роспотребнадзор и Центробанк проверят Wildberries из-за данных о введении комиссии 3% при оплате картами Visa и Mastercard, а также взимании платы за возврат товаров. Комиссию маркетплейс ввел с 9 октября
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить Wildberries «в связи со сведениями о введении маркетплейсом Wildberries комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также взимании с покупателей платы за возврат товаров». В проверке также участвуют Роспотребнадзор и ЦБ.

«Особое внимание будет обращено на обоснованность действий указанной торговой площадки, соблюдение прав потребителей, недопущение применения незаконных схем с целью извлечения излишних коммерческих доходов», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе Wildberries сообщили РБК, что представителей компании пригласили на рабочее совещание в Генпрокуратуре, посвященное вопросам оплаты покупок на платформе. «Wildberries работает в соответствии с требованиями законодательства и неукоснительно его соблюдает, на сегодняшней встрече мы представим свою позицию», — заявили в компании.

Маркетплейс ввел комиссию в размере 3% за оплату покупок с карт Visa и Mastercard, заявил «Ведомостям» директор по развитию финансовых и платежных сервисов компании Дмитрий Колесников. Изменения действуют с 9 октября.

Колесников пояснил, что решение связано с особенностями операционно-технологического процесса приема платежей, поскольку сейчас Wildberries не может самостоятельно обрабатывать операции по картам этих систем. Покупатели могут выбрать альтернативные способы оплаты, которые не подразумевают комиссию: Систему быстрых платежей (СБП), карты «Мир», SberPay с опцией оплаты картами Visa и Mastercard и другие.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко заявил, что позиция маркетплейса выглядит крайне сомнительно, поскольку расчеты по Visa и Mastercard проводятся через Национальную систему платежных карт (НСПК), которая находится в России.

В то же время юрист фирмы «Гришин, Павлова и партнеры» Владислав Иващенко напомнил, что, когда Wildberries вводил аналогичную комиссию, Роспотребнадзор счел, что нарушений в этом нет и права потребителей не нарушены. Маркетплейс ввел комиссию в размере 2% для держателей карт Visa и Mastercard в августе 2021-го, а также для тех, кто оплачивал покупки картой «Мир» через Apple Pay.

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В российском офисе Mastercard тогда заявили, что не взимают напрямую комиссий с торговых предприятий или держателей карт, а все транзакции на территории России проходят через НСПК.

В мае прошлого года клиенты Wildberries стали жаловаться на то, что получили уведомления о плате за обратную доставку товаров. Компания уведомляла некоторых пользователей, что будет взимать 100 руб. за каждый заказанный товар, от которого потребитель в итоге откажется. Компания же утверждала, что не меняла политику возвратов и применяет плату за обратную доставку только для пользователей с высокой долей возвратов и невысокой суммой выкупа.

В апреле 2023 года подмосковное управление Роспотребнадзора добилось в суде признания неправомерным требования платы за обратную доставку некачественного товара с покупателей. Если потребитель обнаружил не заявленные продавцом недостатки у купленного на Wildberries товара, он вправе требовать их устранения, замены на продукцию той же марки, возмещения убытков, а также отказаться от покупки и потребовать возврата уплаченной за товар суммы, решил суд.

Весной в Госдуме допустили создание специального закона о маркетплейсах, который бы регламентировал их работу. Телеграм-канал Shot писал, что его могут назвать «законом Бакальчук», по имени основательницы и гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук. Разрабатывать документ будут совместно с представителями маркетплейсов, чтобы соблюсти интересы бизнесменов.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Wildberries проверка Генпрокуратура Роспотребнадзор Банк России
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