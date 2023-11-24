Wildberries предупредила о перебоях из-за визита силовиков на склад

Wildberries: полиция пришла с проверкой на склад в Электростали

Перебои с отгрузкой товаров возможны из-за проверки на складе Wildberries в Электростали, сообщили РБК в компании. По данным Baza и Mash, силовики устроили рейд на мигрантов, некоторым из них вручили повестки

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Полиция проверяет документы у сотрудников сортировочного центра Wildberries в Электростали, возможны перебои с отгрузкой товаров. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Проводится проверка документов у сотрудников СЦ «Электросталь». Специалисты, прошедшие проверку, возвращаются на свои рабочие места. В связи с этим на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров», — говорится в сообщении.

В Wildberries подчеркнули, что руководство компании оказывает полиции содействие и делает все необходимое, чтобы склад возобновил работу в обычном режиме.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

По данным телеграм-канала Baza, рейд на складе Wildberries провел ОМОН. Десятки силовиков «отлавливали» нелегальных мигрантов и тех, кто недавно получил российский паспорт. По словам сотрудников, с которыми поговорил Baza, некоторым задержанным вручали повестки в военкомат.

Как пишет Mash, накануне облава на мигрантов прошла в окрестностях склада. Тогда 16 человек получили протоколы за нарушение режима пребывания в стране, миграционных правил и незаконную работу. Каждому выписали штраф. Троих выдворили из страны.

Согласно ст. 10 закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» граждане, которые приобрели гражданство России, обязаны в двухнедельный срок встать на воинский учет в военном комиссариате по месту их жительства.

15 ноября порядка 50 человек получили повестки в военкомат после того, как силовики нагрянули с проверкой в один из воронежских ресторанов. Местное издание «Вести Воронеж» писало, что большинство из получивших повестки — вступившие в гражданство России азербайджанцы.

Как пояснил один из источников «TV Губерния», повестки вручили гражданам, которые недавно получили российские паспорта, но не встали на воинский учет, их пригласили для сверки данных.