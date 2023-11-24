Wildberries предупредила о перебоях из-за визита силовиков на склад
Полиция проверяет документы у сотрудников сортировочного центра Wildberries в Электростали, возможны перебои с отгрузкой товаров. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.
«Проводится проверка документов у сотрудников СЦ «Электросталь». Специалисты, прошедшие проверку, возвращаются на свои рабочие места. В связи с этим на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров», — говорится в сообщении.
В Wildberries подчеркнули, что руководство компании оказывает полиции содействие и делает все необходимое, чтобы склад возобновил работу в обычном режиме.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Московской области.
По данным телеграм-канала Baza, рейд на складе Wildberries провел ОМОН. Десятки силовиков «отлавливали» нелегальных мигрантов и тех, кто недавно получил российский паспорт. По словам сотрудников, с которыми поговорил Baza, некоторым задержанным вручали повестки в военкомат.
Как пишет Mash, накануне облава на мигрантов прошла в окрестностях склада. Тогда 16 человек получили протоколы за нарушение режима пребывания в стране, миграционных правил и незаконную работу. Каждому выписали штраф. Троих выдворили из страны.
Согласно ст. 10 закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» граждане, которые приобрели гражданство России, обязаны в двухнедельный срок встать на воинский учет в военном комиссариате по месту их жительства.
15 ноября порядка 50 человек получили повестки в военкомат после того, как силовики нагрянули с проверкой в один из воронежских ресторанов. Местное издание «Вести Воронеж» писало, что большинство из получивших повестки — вступившие в гражданство России азербайджанцы.
Как пояснил один из источников «TV Губерния», повестки вручили гражданам, которые недавно получили российские паспорта, но не встали на воинский учет, их пригласили для сверки данных.
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