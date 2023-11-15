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Бизнес ,  
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Wildberries рассказала о результатах проверки Генпрокуратуры

Wildberries: проверка Генпрокуратуры не повлияет на деятельность компании
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Компания Wildberries провела совместные с Генпрокуратурой совещания, на которых были уточнены правила возврата товаров, сообщили РБК в пресс-службе маркетплейса.

«Wildberries и Генеральная прокуратура провели ряд совместных совещаний, где были уточнены процессы и правила возврата товаров», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что одним из самых важных результатов проверки Генпрокуратуры стало признание правомерной платы за обратную доставку возвращенного товара. Правило о платном возврате соответствует п. 4 ст. 26.1 «Закона о защите прав потребителей», уточнили в пресс-службе Wildberries.

Wildberries начала взимать плату за возврат товара весной 2022 года. В апреле 2023 года Роспотребнадзор добился в суде признания неправомерности такой практики.

Решения, принятые совместно с надзорным ведомством, не повлияют на дальнейшую деятельность компании, а лишь сделают правила работы с маркетплейсом понятнее для покупателей, уточнили в пресс-службе.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В марте сотрудники части пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries начали забастовку, акцию спланировали бизнес-партнеры компании по всей России. Протесты были связаны с решением маркетплейса обязать владельцев ПВЗ компенсировать стоимость посылок, если покупатель вернул их из-за брака или несоответствия заказанному.

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Позже в Госдуме состоялась встреча с представителями компании и ПВЗ, после которой руководство маркетплейса заявило, что приостановит начисление штрафов, доработает, как ее назвали в компании, систему контроля подмены товаров и ускорит обработку обращений о проблемных ситуациях.

С 9 октября Wildberries ввел комиссию в размере 3% за оплату покупок с карт Visa и Mastercard. В компании это объяснили тем, что маркетплейс не может напрямую обрабатывать операции по картам этих платежных систем.

После этого генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить Wildberries в связи с введением комиссий, а также взиманием с покупателей платы за возврат товаров. В проверке также участвовали Роспотребнадзор и ЦБ.

После совещания в Генпрокуратуре с участием представителей Банка России и Роспотребнадзора компания приняла решение отменить комиссию за прямую оплату картами Visa и Mastercard и вернуть дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы. Помимо этого, стороны обсудили систему работы с товарами ненадлежащего качества.

15 ноября Генпрокуратура сообщила, что Wildberries после проверки изменил около 20 положений, регламентирующих отношения маркетплейса, продавцов и покупателей.

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Теги
Wildberries Генпрокуратура проверка торговля маркетплейс
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