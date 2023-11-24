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Бизнес ,  
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Склад Wildberries вернулся к работе после визита силовиков

В Wildberries рекомендуют продавцам временно не отгружать товары на склад в Электростали. Утром туда с проверкой пришли силовики, их интересовали документы сотрудников склада

Силовики завершили проверку документов у сотрудников сортировочного центра Wildberries в Электростали, склад возобновляет работу, сообщили РБК в пресс-службе маркетплейса.

«Для нормализации работы в логистический центр привлекаются дополнительные силы» — говорится в сообщении.

В компании порекомендовали продавцам временно отгружать товары на другие склады.

В Wildberries предупредили о миллиардных убытках из-за проверки на складе
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Силовики пришли с проверкой на склад Wildberries в Электростали утром 24 ноября, они изучали документы сотрудников сортировочного центра. В пресс-службе маркетплейса заявляли, что из-за проверки к работе не могут приступить более 8 тыс. работников, а продавцам грозят миллиардные убытки.

Телеграм-канал Baza писал, что на склад приехал ОМОН, силовики искали нелегальных мигрантов и тех, кто недавно получил российское гражданство, но не встал на воинский учет.

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Теги
Александр Ситюков Александр Ситюков
Wildberries склад проверка

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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