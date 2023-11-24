Склад Wildberries вернулся к работе после визита силовиков
Силовики завершили проверку документов у сотрудников сортировочного центра Wildberries в Электростали, склад возобновляет работу, сообщили РБК в пресс-службе маркетплейса.
«Для нормализации работы в логистический центр привлекаются дополнительные силы» — говорится в сообщении.
В компании порекомендовали продавцам временно отгружать товары на другие склады.
Силовики пришли с проверкой на склад Wildberries в Электростали утром 24 ноября, они изучали документы сотрудников сортировочного центра. В пресс-службе маркетплейса заявляли, что из-за проверки к работе не могут приступить более 8 тыс. работников, а продавцам грозят миллиардные убытки.
Телеграм-канал Baza писал, что на склад приехал ОМОН, силовики искали нелегальных мигрантов и тех, кто недавно получил российское гражданство, но не встал на воинский учет.
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