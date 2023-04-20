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Суд признал незаконным платный возврат бракованных покупок на Wildberries

Суд по иску Роспотребнадзора признал незаконной плату за возврат покупок на Wildberries
Подмосковное управление Роспотребнадзора добилось в суде признания неправомерности практики Wildberries взимать с покупателей плату за обратную доставку некачественного товара. Маркетплейс планирует это решение оспорить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Подольский городской суд Московской области счел нарушением закона со стороны крупнейшего по обороту российского маркетплейса Wildberries требование для покупателей оплачивать возврат товаров ненадлежащего качества. Об этом сообщил РБК замруководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Московской области Николай Дрозд.

Иск к операционной компании маркетплейса — ООО «Вайлдберриз» — управление Роспотребнадзора по Московской области подало в начале марта 2023 года, следует из данных картотеки суда. На прошлой неделе, 13 апреля, иск был удовлетворен.

Какие практики суд счел неправомерными

Как объяснил замруководителя управления Роспотребнадзора по Московской области в ответе РБК, в случае, если потребитель обнаружил у товара недостатки, не оговоренные продавцом, он вправе в том числе:

  • требовать замену на продукцию той же марки (модели, артикула), другой марки (модели, артикула) с перерасчетом цены;
  • требовать безвозмездного устранения недостатков;
  • отказаться покупки и потребовать возврата уплаченной за товар суммы;
  • требовать полного возмещения убытков, причиненных из-за продажи товара ненадлежащего качества.

Таким образом, при осуществлении дистанционной продажи товаров ООО «Вайлдберриз» допускает «нарушение действующего законодательства, а именно: взимает или удерживает денежные средства потребителей в счет обратной доставки при их отказе от товара ненадлежащего качества», считают в областном управлении Роспотребнадзора.

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Как маркетплейс осуществляет возвраты

Массовое взимание удержаний за возврат товаров Wildberries начал вводить еще весной 2022 года. В потребительской оферте прописано, что в большинстве случаев при возврате покупатель получит уплаченную сумму стоимости товаров за исключением расходов компании на доставку возвращенного потребителем товара. При этом условия возврата у разных пользователей варьируются: возможность бесплатного отказа от товара или взимание удержания, которое может составлять 50-150 руб., указывается сразу при добавлении покупателем товаров в корзину. Отдельно Wildberries оговаривает в документе, что стоимость обратной доставки при отмене невостребованного заказа (по истечению срока хранения) равна стоимости обратной доставки при отказе от товара или его возврате, но составляет не менее 100 руб. за каждую единицу товара.

В марте между Wildberries и ее партнерами возник конфликт из-за новой системы штрафов, по которой с сотрудников пункта выдачи заказов (ПВЗ) собирались удерживать полную стоимость товара, если он придет покупателю с браком или не будет соответствовать заказанному. На этом фоне владельцы ПВЗ провели забастовку в разных городах России, некоторые пункты выдачи были закрыты. В итоге компания решила отменить 10 тыс. некорректно начисленных штрафов и приостановила назначение новых. Кроме того, появилась согласительная комиссия для разрешения возникших разногласий. В нее вошли представители компании и инициативной группы от ПВЗ.

В управлении Роспотребнадзора уточнили, что Wildberries было вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а иск был подан в целях защиты прав неопределенного круга потребителей. «При вступлении решения суда в законную силу у каждого потребителя будет возможность на обращение к продавцу за возмещением имущественного вреда, связанного с платным возвратом товара с недостатком, приобретенным по договору купли-продажи с ООО «Вайлдберриз», — отметили представители службы.

Что говорят в Wildberries

«Суд в полной мере не разобрался в обстоятельствах дела: на нем не присутствовали представители компании, так как не были извещены надлежащим образом, и не смогли представить свои аргументы», — заявил РБК представитель Wildberries. После вступления в силу решения суда компания намерена обжаловать его в вышестоящей инстанции.

В компании уточнили, что возврат бракованных товаров «был и остается бесплатным для покупателей». Полную стоимость вещи и ее обратной доставки на склад компенсирует сам продавец, а не покупатель.
Клиент оплачивает возврат товара лишь в том случае, если сам товар надлежащего качества, и происходит «злоупотребление бесплатными сервисами компании» — в частности, при заказе большого количества вещей, и малом проценте выкупа, поясняет представитель Wildberries. В компании отметили, что такая практика соответствует законодательству и подтверждалась Роспотребнадзором.

В декабре 2021 года Роспотребнадзор действительно подтверждал, что Wildberries вправе взимать с потребителей плату за возврат качественных товаров (например, если они не подошли по размеру или фасону), но регулятор подчеркивал, что бракованные товары должны возвращаться бесплатно.

Как оценивает платный возврат брака другой регулятор

На проблему платного возврата товаров ненадлежащего качества обращала также внимание прокуратура Московской области. В марте этого года прокурор Подмосковья Сергей Забатурин в ответе на запрос депутата Госдумы от фракции КПРФ Сергея Обухова сообщал, что ведомство по его просьбе провело проверку и пришло к выводу, что Wildberries удерживает средства за отказ от товара как с покупателя, так и с продавца товара (копия ответа есть у РБК). Также надзорный орган считает, что публичная оферта «вводит потребителей в заблуждение, поскольку на официальном сайте и в мобильном приложении в ряде разделов указано, что доставка товаров осуществляется бесплатно, в иных разделах отражена сумма, подлежащая удержанию в случае отказа покупателя от товара», — говорится в документе. В связи с выявленными нарушениями по защите прав потребителей Подольская городская прокуратура 10 марта 2023 года внесла представление генеральному директору ООО «Вайлдберриз». В ответе также уточняется, что Wildberries вернул средства гражданам обратившимся в компанию с требованием о возврате за некачественные или ошибочно доставленные товары.

Управляющий партнер юридической экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что удержание денежных средств покупателей в счет оплаты обратной доставки возвращаемых товаров ненадлежащего качества вступает в прямое противоречие с законодательными нормами. «Законом не предусматривается уменьшение суммы, уплаченной за товар вследствие несения продавцом расходов, связанных с транспортировкой такого товара», — отмечает он.

Решение Подольского городского суда, как полагает юрист, может нести негативные последствия для маркетплейса. В дальнейшем, если практика удержаний останется, Роспотребнадзор сможет потребовать ее прекратить, апеллируя к данному решению суда, и игнорировать, а равно признать необоснованным такое требование надзорного органа будет исключительно сложно, полагает Жарский. Кроме того, клиентам, столкнувшимся требованием оплаты обратной доставки, теперь не придется доказывать несоответствие практики закону, добавляет юрист.

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Теги
Анна Левинская, Анна Захарова
Wildberries Роспотребнадзор потребители
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