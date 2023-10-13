Wildberries отменит комиссию за оплату картами Visa и Mastercard

Маркетплейс ввел комиссию 3% при оплате картами Visa и Mastercard. На это обратила внимание прокуратура, она призвала маркетплейс соблюдать законы и интересы потребителей. Комиссия уже пропала из приложения WB

Фото: Владислав Шатило / РБК

Компания Wildberries приняла решение отменить комиссию за прямую оплату картами Visa и Mastercard, сообщили РБК в пресс-службе маркетплейса.

Такое решение компания приняла после совещания в Генпрокуратуре с участием представителей Wildberries, Банка России и Роспотребнадзора.

«По итогам состоявшегося совещания компания Wildberries приняла решение отменить реализацию механизма по взиманию дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard. Также маркетплейс принял решение вернуть дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили систему работы с товарами ненадлежащего качества. В Wildberries решили не взимать плату за возврат таких товаров. «При этом в случае отказа от товара надлежащего качества компания возвращает покупателю стоимость товара, за исключением расходов на его обратную логистику», — пояснил маркетплейс.

Комиссия за оплату картами Visa и Mastercard уже пропала в приложении Wildberries, убедился корреспондент РБК.

Маркетплейс ввел комиссию 3% за оплату картами Visa и Mastercard с 9 октября. Директор по развитию финансовых и платежных сервисов компании Дмитрий Колесников объяснял это особенностями операционно-технологического процесса приема платежей с карт систем, ушедших из России.

После этого Генпрокуратура уведомила, что проверит действия Wildberries. Ведомство сообщило, что на встрече обратило внимание «на необходимость неукоснительного соблюдения в коммерческой деятельности законодательства Российской Федерации и интересов потребителей».

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко отмечал, что позиция маркетплейса выглядела крайне сомнительно, поскольку расчеты по Visa и Mastercard проводятся через Национальную систему платежных карт (НСПК), которая находится в России.

В надзорном органе добавили, что продолжают проверку маркетплейса из-за взимания платы за возврат товара. Такое требование у Wildberries появилось весной прошлого года. В апреле 2023-го Роспотребнадзор добился в суде признания неправомерности такой практики. Если потребитель обнаружил не заявленные продавцом недостатки у купленного на Wildberries товара, он вправе требовать их устранения, замены на продукцию той же марки, возмещения убытков, а также отказаться от покупки и потребовать возврата уплаченной за товар суммы, решил суд.