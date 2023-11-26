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Политика ,  
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Глава МИД Литвы предрек исчезновение Украины при усталости от конфликта

Глава МИД Литвы: Украина перестанет существовать, если устанет от конфликта

Украина перестала бы существовать, если бы проявила усталость от военного конфликта, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис на 29-м заседании Балтийского совета. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Усталость от войны — это феномен обществ, живущих в мире. Если бы Украина поддалась усталости от войны, она перестала бы существовать», — сказал он.

Министр призвал Запад бороться с этим, так как тот обладает «достаточной структурной мощью», чтобы оказать Украине необходимую для «достижения победы» поддержку.

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Представители руководства западных стран предупреждали и об опасности «усталости» Запада от конфликта на Украине. Президент США Джо Байден в феврале исключил «усталость» НАТО от конфликта и раскол среди западных государств. «Мы не отступим от поддержки Украины. НАТО не будет разделено, и мы не устанем», — подчеркивал он тогда.

Секретарь украинского Совета нацбезопасности (СНБО) Алексей Данилов в сентябре заявил, что в «авторитетных и влиятельных» СМИ распространяются материалы, где говорится о возможном поражении Украины, что несет угрозу «медленного распутывания тщательно сплетенной сети иностранной помощи». Он призвал западные государства принять меры для нивелирования «усталости» от конфликта и закрепить поддержку Украины в законодательстве.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, предупреждал, что без поддержки Запада украинские войска начнут отступать. Военная помощь Киеву сократилась на фоне конфликта Израиля с палестинской группировкой ХАМАС, говорил глава государства. Ранее он признавал, что украинское наступление идет «медленнее, чем хотелось бы», об этом же заявляли и в Пентагоне. Президент России Владимир Путин называл наступление украинских войск провальным.

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Власти России осуждают поставки вооружений и боеприпасов Киеву со стороны Запада. В Кремле неоднократно подчеркивали, что это ведет к эскалации и не помешает России достичь целей спецоперации.

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Теги
Украина Литва

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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