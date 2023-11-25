Зеленский назвал три победы, в которых нуждается Украина
Украине нужны три победы, заявил президент Владимир Зеленский, его слова приводит «Интерфакс-Украина».
«Первая победа — в Конгрессе. Это вызов, это не просто, не все от нас зависит, но Украина должна делать все от нее зависящее и даже большее, чтобы помощь была. Я верю, что она будет», — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве.
Киеву также требуется поддержка ЕС, чтобы 12-й пакет санкций против России «никуда не ушел», продолжил он.
Третьей победой, в которой нуждается страна, украинский лидер назвал вступление в Евросоюз. «Членство в Европейском союзе — это мотивационный шаг для нас. Он важен для тех, кто работает в государстве, для тех, кто учится и для тех, кто должен ежедневно мотивироваться разными шагами, отдавая свою жизнь на поле боя», — отметил Зеленский.
Он пообещал, что в ближайшее время Украина достигнет результатов.
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