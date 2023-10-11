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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил, что Зеленский надоел Западу

Песков: Зеленский находится в сложном положении и начинает надоедать Западу
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский находится в «достаточно сложном положении» из-за роста недовольства им на Западе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«Он начинает надоедать всем в Америке, в Европе, люди начинают задаваться вопросом, на что этот человек тратит наши деньги», — заявил Песков. По словам пресс-секретаря, Украина — «оазис коррупции», поэтому недовольство Зеленским будет расти.

Песков добавил, что, по его мнению, украинский президент недоволен тем, что часть вооружения будет отправляться в Израиль.

Ранее Зеленский допустил снижение внимания к Украине из-за войны Израиля и ХАМАС, но выразил надежду на продолжение поддержки Киева.

По данным CNN, в конце лета 2023 года Госдепартамент США направил Киеву официальную дипломатическую ноту-демарш, ожидая от Украины продолжения борьбы с коррупцией и обеспечения финансовой прозрачности в связи с оказанием стране помощи. Позднее Белый дом заявил об отсутствии доказательств масштабной коррупции «или ненадлежащего использования средств» на Украине.

В начале октября Зеленский назвал информацию о коррупции на Украине «российским нарративом». Он подчеркнул, что «ни один доллар» не был украден у партнеров страны.

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Власти России критикуют страны Запада за поддержку Украины и поставку вооружений Киеву. В Москве заявляют, что подобные действия ведут к эскалации конфликта. Президент России Владимир Путин назвал поддержку Украины «пересечением красных и даже бордовых линий».

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Владимир Зеленский Запад помощь Дмитрий Песков
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