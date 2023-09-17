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Глава СНБО назвал меры по поддержке Украины для ее партнеров

Глава СНБО Данилов перечислил меры помощи Украины для партнеров
Партнеры Украины должны закрепить военную помощь Киеву в законодательстве и принять меры для нивелирования «усталости» от конфликта, заявил глава СНБО Данилов. Москва осуждает поставки оружия Киеву

Для поддержки Украины и предложенной ее президентом Владимиром Зеленский «формулы мира» зарубежные партнеры должны принять несколько мер, заявил секретарь украинского Совета нацбезопасности (СНБО) Алексей Данилов в своей колонке для «Украинской правды». В списке предлагаемых им мер по поддержке Киева четыре пункта.

В публикации Данилов отмечает, что в «авторитетных и влиятельных» СМИ распространяются материалы, где говорится о возможном поражении Украины, что несет угрозу «медленного распутывания тщательно сплетенной сети иностранной помощи».

«Для того, чтобы не произошло «распутывания сети помощи», наши партнеры, по моему мнению, должны, во-первых, сформировать согласованную формулу собственного видения украинской победы, создающую политическую ответственность», — пишет он.

Вторым пунктом Данилов называет закрепление военной помощи Украине «в долгосрочных циклах» и законодательстве. Он считает этот шаг «дальновидным» для сохранения «стабильности партнерства», «учитывая избирательные политические циклы и возможное изменение конъюнктуры в Европе и США».

По мнению главы СНБО, также власти поддерживающих Украину стран должны разработать и реализовать комплекс мер по нивелированию «усталости» от конфликта на Украине.

«В-четвертых, [партнеры Украины должны] осуществить перепланировку совместных мероприятий в рамках всех пунктов формулы мира с точки зрения фактора времени и последовательности, имея в виду их возможный долгосрочный характер», — добавляет Данилов.

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С начала российской военной операции на Украине ряд стран оказывает Киеву гуманитарную, финансовую, а также военную помощь. Многие представители руководства западных государств говорили об опасности появления «усталости от Украины». Президент США Джо Байден, выступая в Варшаве 21 февраля, исключил «усталость» Запада и раскол из-за конфликта на Украине. «Мы не отступим от поддержки Украины. НАТО не будет разделено, и мы не устанем», — говорил президент США.

В июне началось контрнаступление ВСУ. Киев не раз признавал, что оно идет «медленнее, чем хотелось бы», а президент России Владимир Путин назвал его провальным. По его данным, Украина за время контрнаступления потеряла 71,5 тыс. бойцов, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разны классов.

The Economist 13 сентября писала, что на Западе сомневаются в успехе Украины до зимы. Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление продолжится и после наступления холодов, несмотря на связанные с этим сложности. 

Россия осуждает поставки вооружения Украине. В Кремле заявляли, что это только затягивает конфликт, но не изменит его исхода.

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