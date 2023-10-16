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Военная операция на Украине ,  
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Доля уверенных в «усталости» Запада от Украины украинцев выросла вдвое

Опрос: доля уверенных в усталости Запада от Украины украинцев выросла вдвое
Сюжет
Военная операция на Украине
Доля украинцев, которые считают, что Запад «устал» от Украины и ослабил помощь Киеву, выросла вдвое (с 15 до 30%). Также на Украине выросла доля тех, кто думает, что между политическим и военным руководствами страны есть «раскол»
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

За год вдвое (с 15 до 30%) выросла доля украинцев, которые считают, что Запад «устал» от Украины и его поддержка ослабевает, следует из результатов проведенного Киевским международным институтом социологии опроса. В то же время большинство жителей Украины (63% опрошенных) считают, что западные страны продолжают помогать Украине и хотят, чтобы конфликт закончился на приемлемых для Киева условиях.

Опрос проводился 29 сентября — 9 октября, в нем участвовали 1010 украинцев старше 18 лет.

Также более чем вдвое (с 14 до 32%) выросла доля украинцев, которые считают, что между политическим руководством страны и военным командованием существуют серьезные конфликты. Респондентов с противоположной точкой зрения все еще больше, но их доля за год снизилась с 71 до 54%.

Число украинцев, считающих, что руководство страны может пойти на «неприемлемые компромиссы», за год выросло с 5 до 12%, но большинство (80%) уверены, что этого не произойдет. Аналитики отмечают, что доля тех, кто считает, что власти Украины могут пойти на «неприемлемые компромиссы», выше среди опрошенных, которые уверены в существовании «раскола» между политическим и военным руководствами (21–22 против 10–13% среди респондентов с противоположным мнением).

С начала российской военной операции на Украине ряд западных стран оказывает Киеву гуманитарную, финансовую, а также военную помощь. Россия осуждает поставки оружия Украине.

Многие представители руководства западных государств говорили об опасности появления «усталости от Украины». Однако президент США Джо Байден исключал «усталость» Запада и раскол из-за конфликта на Украине. «Мы не отступим от поддержки Украины. НАТО не будет разделено, и мы не устанем», — говорил он.

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Секретарь украинского Совета нацбезопасности (СНБО) Алексей Данилов в сентябре отметил, что в «авторитетных и влиятельных» СМИ распространяются материалы, где говорится о возможном поражении Украины, что несет угрозу «медленного распутывания тщательно сплетенной сети иностранной помощи».

Данилов призвал западные государства принять ряд мер для нивелирования «усталости» от конфликта, а также закрепить поддержку Украины в законодательстве.

Власти России осуждают поставки Украине военной техники и боеприпасов. В Москве заявляют, что это способствует эскалации конфликта, а не урегулированию.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
усталость Украина соцопрос
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