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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил об усталости Запада от финансовой поддержки Украины

Песков: США и Европа устали оказывать финансовую помощь Украине
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Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

У западные стран появляется ощущение усталости от «ноши» в виде финансовой помощи для Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным.

«И в Америке, и в Европе растет усталость от украинской темы, <...> от того груза, который они взвалили на свои плечи. Имеется в виду финансовое кормление и снабжение оружием и боеприпасами», — сказал Песков. По словам пресс-секретаря, даже государства с мощнейшей экономикой не могут бесконечно помогать Киеву, потому что сталкиваются с внутренними проблемами.

В начале октября Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится «в достаточно сложном положении» из-за роста недовольства им на Западе. 

С начала российской военной операции на Украине ряд западных стран оказывает Киеву гуманитарную, финансовую, а также военную помощь.

Многие представители руководства западных государств говорили об опасности появления «усталости от Украины». Однако президент США Джо Байден исключил «усталость» Запада и раскол из-за конфликта на Украине. «Мы не отступим от поддержки Украины. НАТО не будет разделено, и мы не устанем», — говорил он.

Власти России критикуют страны Запада за поддержку Украины и поставку вооружений Киеву. В Москве заявляют, что подобные действия ведут к эскалации конфликта. 

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Теги
Украина США Европа финансовая помощь
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