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Политика ,  
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Кремль заявил о надежде на продолжение работы Армении в ОДКБ

В Кремле выразили надежду, что Армения будет продолжать работу в рамках ОДКБ
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

В России надеются на продолжение работы Армении в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы рассчитываем, что Армения будет продолжать свою работу в рамках организации», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Он выразил сожаление, что премьер-министр Армении Никол Пашинян решил не ехать на саммит ОДКБ в Минске 23 ноября. «Надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне», — добавил Песков.

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В мае 2023 года Пашинян заявил о возможном выходе Армении из ОДКБ. Он объяснил это тем, что организация не реагировала на просьбы прислать мониторинговую миссию в страну во время обострения армяно-азербайджанского конфликта. Пашинян тогда подчеркнул, что ОДКБ «уходит из Армении».

Армянский премьер отказался от участия в саммите ОДКБ 23 ноября, позже на мероприятие решил не ехать министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. В Кремле выразили сожаление в связи с этими решениями.

Ереван также отказался от участия в двух учениях совместно с ОДКБ. В сентябре армянская сторона отозвала своего представителя при организации и не назначила нового. В середине ноября Пашинян заявил, что Армения «не готовит почву» для выхода из ОДКБ, а дает себе и блоку время для размышлений над дальнейшими шагами.

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Теги
Персоны
Дмитрий Песков Армения Никол Пашинян ОДКБ
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении

1 июня 1975 года

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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