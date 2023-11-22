Кремль заявил о надежде на продолжение работы Армении в ОДКБ

В Кремле выразили надежду, что Армения будет продолжать работу в рамках ОДКБ

Фото: Александр Патрин / ТАСС

В России надеются на продолжение работы Армении в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы рассчитываем, что Армения будет продолжать свою работу в рамках организации», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Он выразил сожаление, что премьер-министр Армении Никол Пашинян решил не ехать на саммит ОДКБ в Минске 23 ноября. «Надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне», — добавил Песков.

В мае 2023 года Пашинян заявил о возможном выходе Армении из ОДКБ. Он объяснил это тем, что организация не реагировала на просьбы прислать мониторинговую миссию в страну во время обострения армяно-азербайджанского конфликта. Пашинян тогда подчеркнул, что ОДКБ «уходит из Армении».

Армянский премьер отказался от участия в саммите ОДКБ 23 ноября, позже на мероприятие решил не ехать министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. В Кремле выразили сожаление в связи с этими решениями.

Ереван также отказался от участия в двух учениях совместно с ОДКБ. В сентябре армянская сторона отозвала своего представителя при организации и не назначила нового. В середине ноября Пашинян заявил, что Армения «не готовит почву» для выхода из ОДКБ, а дает себе и блоку время для размышлений над дальнейшими шагами.