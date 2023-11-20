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Политика ,  
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В ОДКБ рассказали о просьбе Армении снять с повестки документ о помощи

Генсек ОДКБ сообщил о просьбе Армении не обсуждать документ о помощи
Имангали Тасмагамбетов и Александр&nbsp;Лукашенко
Имангали Тасмагамбетов и Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Армения попросила партнеров по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) снять с повестки саммита, который планируют провести в Минске 23 ноября, документ о помощи Еревану. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Речь идет о поручении Совета коллективной безопасности по доработке решения о помощи Армении.

«Армянская сторона, хотя все остальные союзники поддержали это решение, не выражала никакого своего интереса к этому документу, и более того, в завершающей части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки», — заявил Тасмагамбетов.

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Политика
Александр Лукашенко

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от участия в саммите ОДКБ. В Кремле выразили сожаление по этому поводу, отметив, что такие встречи являются «очень хорошим поводом для обмена мнениями, сверки часов». Лукашенко посоветовал главе армянского правительства «не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию».

Возможный выход Армении из ОДКБ Пашинян допустил в мае 2023 года. Он говорил, что, по мнению Еревана, организация не реагирует на просьбы прислать мониторинговую миссию в республику (речь шла о конфликте с Азербайджаном); таким образом, складывается впечатление, что организация «уходит из Армении».

В середине ноября Пашинян заявил, что Ереван «не готовит почву» для выхода из ОДКБ, а дает себе и блоку время для размышлений над дальнейшими шагами. Премьер отметил, что Армения ищет других партнеров в сфере безопасности, но «об изменениях стратегической политики не собирается заявлять до тех  пор, пока не объявили или не приняли решение покинуть ОДКБ».

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Теги
Армения ОДКБ Белоруссия саммит
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