Шойгу назвал потери ВСУ в боях с начала ноября

Фото: Алексей Фурман / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала ноября 2023 года свыше 13,7 тыс. военнослужащих, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Всего с начала месяца [ноября] противник потерял свыше 13,7 тыс. человек, порядка 1,8 тыс. единиц различного вооружения и военной техники», — цитирует министра «РИА Новости».

Ранее Шойгу сообщил, что с начала контрнаступления в июне 2023 года по октябрь 2023 года ВСУ потеряли свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что наступление ВСУ идет сложно и армия потеряла «много людей».

Киев не раскрывает количество погибших и раненых в результате конфликта военных. В декабре 2022 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что с начала военных действий погибли от 10 тыс. до 13 тыс. военнослужащих.

The Economist со ссылкой на оценки американских чиновников сообщил 13 ноября 2023 года, что в результате конфликта погибли по меньшей мере 79 тыс. украинских военных, до 120 тыс. получили ранение. В августе газета The New York Times со ссылкой на оценки западных чиновников и аналитиков оценила потери украинской армии в 150 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

В последний раз Минобороны России отчитывалось о потерях российской стороны более года назад — 21 сентября 2022 года. К тому моменту, по словам Шойгу, погибли 5937 человек.

После начала украинского контрнаступления в июне 2023 года Шойгу сообщил, что за три дня боев российская сторона потеряла 71 военнослужащего, еще 210 человек получили ранения. Потери украинских сил за тот же период он оценил в 3,7 тыс. человек.