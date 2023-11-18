Песков: участие Пашиняна в саммитах СНГ и ЕАЭС в Петербурге пока не подтверждено

Песков ответил на вопрос об участии Пашиняна в саммитах СНГ и ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приглашен на саммиты стран СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые пройдут в Санкт-Петербурге в конце года, однако его участие пока не подтверждено. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока не знаем. Все приглашены. Все приветствовали это решение. Оно принималось тогда, когда, к сожалению, Пашинян не участвовал. Но армянская сторона прекрасно знает, что все приглашены, что это традиционный формат. Конечно, мы его будем ждать в Питере», — ответил он на соответствующий вопрос.

Неформальные встречи глав СНГ проходят ежегодно, наряду с официальными встречами лидеров объединения. Неформальный саммит организации в этом году пройдет в декабре Петербурге, как и саммит ЕАЭС.

Пашинян уже пропустил формальный саммит лидеров стран СНГ, который проходил в октябре в Бишкеке. Также он отказался от участия в заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет 23 ноября в Минске. В Кремле выразили сожаление в связи с этим решением.

Армянский премьер в ноябре 2022 года не стал подписывать совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за отсутствия политической оценки «агрессии Азербайджана» против суверенитета Армении.

В мае Пашинян заявил, что ОДКБ не реагирует на просьбы прислать мониторинговую миссию. Тогда премьер допустил, что Армения может приостановить членство в организации.

В 2023 году Ереван отказался от участия в двух учениях совместно с ОДКБ. В сентябре армянская сторона отозвала своего представителя при организации. Глава МИД России Сергей Лавров обвинял США в попытках раскачать ситуацию в ОДКБ и вывести из нее Армению.

Пашинян подчеркивал, что стране требуется «диверсифицировать» отношения в сфере безопасности и сбалансировать свою внешнюю политику. МИД обвинил Ереван в игнорировании интересов России и заявил о попытке армянских властей усидеть на двух стульях.