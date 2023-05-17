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Лавров рассказал о предложении США «прогнать русских» из Армении

Лавров: США предлагали Армении «прогнать русских»
США оказывают давление на разные страны мира, имеющие связи с Россией, в том числе на членов ОДКБ, с целью разрушить это сотрудничество, заявил глава российского МИДа и привел в пример попытки «оторвать» от организации Армению
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Американцы стремятся «раскачать ситуацию» в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в частности вывести из нее Армению, заявил в интервью телеканалу «Царьград» министр иностранных дел Сергей Лавров. Текст интервью опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На вопрос журналиста, смогут ли США «раскачать ситуацию», Лавров ответил: «Они хотят и активно этим занимаются».

«Знаю, что армянам (у нас есть такая информация) они говорят, мол, давайте к нам, прогоняйте русских со своей территории, и пограничников тоже, убирайте военную базу, американцы будут помогать обеспечивать безопасность. Откровенная провокация. Это тоже не дипломатия», — ответил министр.

По его словам, в ОДКБ все решения принимаются на основе консенсуса, учитывая важные нюансы жизни каждой страны. В отличие от политики блока НАТО, где все вынуждены следовать «линии партии».

«Вы начали интервью с того, что спросили: где западная дипломатия? Нет больше этой дипломатии. Есть прямой подкуп», — считает Лавров.

Ранее заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян рассказал, что Совет безопасности страны в сентябре 2022 года обсуждал выход из Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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«Тогда было принято решение не идти на этот шаг, продолжить работу, потому что по тем вопросам, которые потом обсуждались в ходе саммита ОДКБ, работа продолжается. Как вы знаете, мы объявили об этом. На данный момент о выходе из ОДКБ речи не идет», — сказал он.

В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ОДКБ «выходит из Армении» и Ереван это «беспокоит». Он не раз выступал с критикой ОДКБ и российских миротворцев в связи с реакцией на действия Азербайджана, который в организацию не входит.

В сентябре 2022 года после возобновления столкновений с Азербайджаном Армения обратилась за помощью к ОДКБ. Организация выступила против силовых методов решения конфликта и призвала использовать политико-дипломатические методы.

После этого в центре Еревана прошел митинг: протестующие требовали выхода из ОДКБ и начала переговоров с другими союзниками для создания новой системы безопасности. Пашинян в октябре отметил, что некоторые представители организации опасаются выхода Армении из ее состава, но Ереван и сам не хочет лишиться поддержки ОДКБ.

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Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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