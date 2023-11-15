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Политика ,  
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Захарова назвала действия Армении попыткой усидеть на двух стульях

В МИД России назвали политику Армении попыткой усидеть на двух стульях
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Действия Армении, которая предпринимает шаги, игнорируя интересы Москвы, фактически являются попыткой усидеть на двух стульях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, Армения хочет сохранить членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), при этом игнорируя интересы России. «Если это попытка усидеть на двух стульях, то она тем более никого до добра не доводила», — заявила Захарова.

В ЕАЭС помимо Армении входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, еще три государства — Молдавия, Узбекистан и Куба — имеют статус наблюдателя.

Так Захарова ответила на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Во время выступления в парламенте 15 ноября он заявил, что Ереван пока не собирается выходить из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а дает себе и блоку время для размышлений над дальнейшими шагами. Премьер добавил, что Армения диверсифицирует отношения в сфере безопасности с партнерами, которые не могут продавать ей оружие и боеприпасы.

Кроме того, в ходе брифинга Захарова заявила о «политических мотивах» ратификации Арменией Римского статуса, основополагающего документа Международного уголовного суда (МУС).

МУС в марте этого года выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Кремль назвал решение суда ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва отозвала признание юрисдикции МУС.

В сентябре Пашинян заявил, что Армения начала ратификацию Римского статута для расследования событий на границе с Азербайджаном. Он уточнил, что речь идет об инцидентах в мае 2021 и сентябре 2022 года, и подчеркнул, что это «совершенно не связано с армяно-российскими отношениями».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти действия чрезвычайно враждебным поступком. Москва не признает юрисдикцию Международного уголовного суда.

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Фото:mil.am

Ранее Кремль выразил сожаление из-за отказа Пашиняна участвовать в заседании ОДКБ, которое запланировано на 26 ноября в Минске. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил премьеру «не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию».

В 2023 году Ереван отказался от участия в двух учениях совместно с ОДКБ — в январе и сентябре. Осенью армянская сторона отозвала своего представителя при организации.

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Персоны
Армения Никол Пашинян Мария Захарова
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении

1 июня 1975 года
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