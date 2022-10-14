Путин пригласил глав стран СНГ на саммит в Петербурге в 2023 году

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Президент России Владимир Путин во время саммита в Астане пригласил участников мероприятия — глав стран СНГ — на неформальный саммит в Санкт-Петербурге в 2023 году, передает «РИА Новости».

«Мы благодарны за поддержку российской инициативы об объявлении города Санкт-Петербурга культурной столицей в 2023 году. Мы с коллегами уже обсуждали: накануне 2023 года можно было бы в будущей культурной столице провести неформальную встречу», — сказал глава государства на саммите СНГ в пятницу.

«Я вас с удовольствием всех приглашаю», — обратился Путин к участникам мероприятия.

Также президент России предложил президенту Азербайджана и президенту Армении согласовать дату встречи и встретиться в России для очередных переговоров по Нагорному Карабаху.

Кроме того, президент России предложил объявить 2025 год годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и «годом мира и единства в борьбе с нацизмом».

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«Тем самым в условиях попыток некоторых стран стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы мы послали бы четкий сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом», — сказал Путин.

Неформальные встречи глав СНГ проходят ежегодно, наряду с официальными встречами лидеров объединения. В этом году формальный саммит проходит в Астане 14 октября.

Неформальная встреча состоялась в Санкт-Петербурге 7 октября, когда президент России принимал коллег по СНГ в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом.

В прошлом году неформальная встреча лидеров стран СНГ также прошла в Санкт-Петербурге, 28 декабря, а формальный саммит провели 15 октября — по видеосвязи из-за пандемии коронавируса.

В сентябре между Арменией и Азербайджаном произошло очередное обострение. В столкновениях погибли, по официальным данным сторон, 207 армян и 77 азербайджанцев. После этого активизировались переговоры по урегулированию конфликта между странами. Основные противоречия, которые до сих пор мешали странам договориться, связаны с неопределенным статусом Нагорного Карабаха, а также с желанием Баку открыть сухопутный коридор в Нахичевань.

В октябре состоялась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и премьера Армении Никола Пашиняна. В Анкаре заявили, что Баку и Ереван достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора.