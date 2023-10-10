Пашинян пропустит саммит СНГ в Бишкеке
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с президентом Киргизии Садыром Жапаровым сообщил, что не сможет принять участие в предстоящей 13 октября встрече глав Содружества Независимых Государств (СНГ) в Бишкеке.
«Премьер-министр Армении выразил сожаление, что не сможет присутствовать на заседании Совета глав государств СНГ из-за ряда обстоятельств», — передает пресс-служба киргизского лидера.
В начале октября генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев дал понять, что ожидает участия в Совете лидеров всех стран объединения, кроме Украины и Молдавии. «Что касается остальных, то у нас нет информации, что кто-то откажется от участия», — говорил он.
Встреча глав СНГ в Киргизии запланирована на 13 октября. Накануне состоится заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ.
Заместитель главы МИД России Михаил Галузин в интервью РБК допустил, что 12 октября на полях саммита СНГ пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамоав и Арарата Мирзояна.
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