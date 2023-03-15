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Пункты выдачи заказов Wildberries начали забастовку из-за штрафов

Часть пунктов выдачи заказов Wildberries в Сибири начали забастовку из-за штрафов
Wildberries решил обязать владельцев ПВЗ компенсировать стоимость посылок, если покупатель вернул их из-за брака или несоответствия заказанному. В компании утверждают, что пункты работают в обычном режиме
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

С 15 марта началась забастовка сотрудников части пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries, акцию спланировали бизнес-партнеры компании по всей России. Об этом говорится в телеграм-чатах владельцев ПВЗ в разных округах страны и общем чате «MEGA бунт».

Как пишет Forbes, об этом сотрудники ПВЗ договорились на специальной онлайн-конференции. Портал 7x7 (сайт заблокирован Роскомнадзором) сообщил о начале забастовки на Дальнем Востоке и в Сибири, об этом же пишут «Тайга.инфо» (также заблокирована) и «Сибирьмедиа».

Сотрудники ПВЗ недовольны новой системой штрафов, о которой руководство Wildberries объявило в начале марта. Новые правила предполагают, что с сотрудников удержат полную стоимость вещи, если покупатель возвращает ее из-за брака или в посылке оказалась не та вещь. В компании сослались на результаты исследования внутреннего алгоритма, которые говорили, что в 98% случаев виноват сотрудник ПВЗ, а оспорить это решение будет невозможно, сообщил Forbes.

«Пункты выдачи не закрываются, некоторые пункты выдачи приняли решение о временном прекращении выдачи заказов. Связано это с тем, что компания незаконно удерживает часть заработной платы сотрудников за недоказанные и необоснованные подмены и брак товара. Это не забастовка, сотрудники выполняют свои трудовые обязанности в соответствии с Трудовым договором», — рассказала РБК сотрудница пункта выдачи Wildberries в Смоленской области.

Менеджер пункта выдачи товаров в Екатеринбурге Светлана Южакова сообщила РБК, что сотрудники требуют от компании «не нарушать трудовые отношения». «У нас требование не нарушать трудовые отношения: необоснованные депремирования и штрафы, которые не подкреплены фактом порчи товара менеджером, снимали с зарплаты с недавнего времени 25%, показалось мало. Тогда они ввели коллективную ответственность, которая должна распространяться только между сотрудниками, которые находятся на конкретном месте работы. У нас давно идет мотивационная система оплаты труда, соответственно, затянули гайки — предел должен быть», — заявила она. Сколько именно сотрудников бастует, она не знает, как и то, «сколько продлится эта ситуация».

Пресс-служба компании заявила РБК, что пункты выдачи заказов продолжают работать в обычном режиме. «Информация о «забастовке» не соответствует действительности. Заказы можно получать без ограничений», — сообщили в Wildberries.

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Накануне, 14 марта, у московского офиса Wildberries собрались владельцы столичных ПВЗ, недовольные условиями работы. Один из них, представившийся Владимиром, рассказал РБК о требовании справедливых условий. «Финансовая составляющая оставляет желать лучшего. Нам необходима прозрачность заработка и штрафных санкций, даже если они будут [введены], и так далее», — пояснил он.

В Wildberries усомнились, что собравшиеся отражали мнение сотрудников ПВЗ. В компании рассказали, что в офис пришли «порядка 10–15 человек в сопровождении желтых телеграм-каналов», но отказались предоставить свои данные, а потому уверенности, что пришли бизнес-партнеры маркетплейса, у компании нет. «Teлеграм-каналы раздули из мухи слона и представили это как «бунт» или «штурм» партнеров, но они представляют лишь 0,1% от их общего количества», — добавили в пресс-службе Wildberries.

Подмосковная прокуратура инициировала проверку прав сотрудников ПВЗ. «В ходе проверки будет дана принципиальная правовая оценка порядку привлечения работников к осуществлению трудовых функций, выплате им заработной платы, принятию локальных актов, устанавливающих обжалуемые ими правила начисления штрафных санкций», — рассказали в ведомстве.

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Wildberries забастовка
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