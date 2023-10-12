Wildberries объяснил комиссию за оплату картами Visa и Mastercard
Wildberries ввел комиссию за оплату покупок российскими картами Visa и Mastercard связано с тем, что маркетплейс не может напрямую обрабатывать операции по картам этих платежных систем. Об этом РБК сообщила пресс-служба интернет-ретейлера.
«Изменение условий оплаты на Wildberries картами международных платежных систем обусловлено особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним. На текущий момент у Wildberries отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам систем Visa и Mastercard, выпущенным в России», — сообщили в Wildberries.
Маркетплейс напомнил, что без комиссии покупки можно оплатить альтернативными способами: картами «Мир», через СБП, SberPay. При этом два последних способа доступны и для держателей карт Visa и Mastercard. По данным Wildberries, 89% всех транзакций на площадке приходятся на СБП, «Мир» и SberPay.
Маркетплейс также сообщил, что его представителей пригласили на рабочее совещание в Генпрокуратуру, которая сегодня объявила о проверке Wildberries из-за комиссий и платы за возврат товаров.
«Wildberries работает в соответствии с требованиями законодательства и неукоснительно его соблюдает, на сегодняшней встрече мы представим свою позицию», — заключили в пресс-службе маркетплейса.
С 10 октября Wildberries ввел комиссию в размере 3% за оплату покупок с карт Visa и Mastercard. В мае 2022 года клиенты Wildberries стали жаловаться на то, что получили уведомления о плате за обратную доставку товаров. Компания уведомляла некоторых пользователей, что будет взимать 100 руб. за каждый заказанный товар, от которого потребитель в итоге откажется. Компания же утверждала, что не меняла политику возвратов и применяет плату за обратную доставку только для пользователей с высокой долей возвратов и невысокой суммой выкупа.
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