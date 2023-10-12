Wildberries ввел комиссию за оплату с карт Visa и Mastercard

При покупках на Wildberries с помощью карт Visa и Mastercard с 9 октября взимается комиссия в размере 3%. Маркетплейс объяснил это вознаграждением банку, обрабатывающему платежи. Эксперты усомнились в законности этого решения

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Онлайн-маркетплейс Wildberries ввел комиссию в размере 3% за оплату покупок с карт Visa и Mastercard, заявил «Ведомостям» директор по развитию финансовых и платежных сервисов компании Дмитрий Колесников. Условия изменены с 9 октября.

Комиссия связана с особенностями операционно-технологического процесса приема платежей, поскольку сейчас Wildberries не может самостоятельно обрабатывать операции по картам этих систем, пояснил Колесников. Покупатели праве выбрать альтернативные способы оплаты, не подразумевающие комиссию — Систему быстрых платежей (СБП), карты «Мир», SberPay с опцией оплаты картами Visa и Mastercard и др.

Позиция маркетплейса выглядит крайне сомнительно, поскольку расчеты по Visa и Mastercard проводятся через Национальную систему платежных карт (НСПК), находящейся в России, заявил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко. По его словам, Wildberries может пытаться переложить расходы на эквайриинг на покупателя. При этом, даже если расчеты по картам международных систем более затратны для маркетплейса, это не является законным основанием для комиссии, его могут оштрафовать на сумму до 50 тыс. руб., предупредил эксперт (ч. 4 ст. 14.8 КоАП). Покупатели вправе требовать возвращения уплаченного сбора, добавил Пархоменко.

В свою очередь, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов согласен, что разницы между транзакциями с карт Visa, Mastercard или «Мир» для Wildberries быть не должно.

Федеральный закон о защите прав потребителей запрещает продавцам при оплате товаров вводить в отношении одного вида товаров разные цены в зависимости от способы оплаты, указал юрист фирмы «Гришин, Павлова и партнеры» Владислав Иващенко. Эксперт при этом напомнил, что когда Wildberries вводил аналогичную комиссию, Роспотребнадзор счел, что нарушений с его стороны нет и права потребителей не нарушены.

Маркетплейс в августе 2021-го ввел комиссию в 2% для держателей карт Visa и Mastercard. Ее представитель тогда пояснял, что именно столько в среднем для самого Wildberries обходится оплата этими картами. Комиссию брали также, если клиент платил картой «Мир» через Apple Pay — транзакцию проводили через посредника, не передававшего данные о банковской карте маркетплейсу, пояснял представитель Wildberries.

В российском офисе Mastercard тогда подчеркнули, что платежная система не взимает напрямую никаких комиссий ни с торговых предприятий, ни с держателей карт, а все транзакции на российской территории обрабатываются НСПК.

Весной в Госдуме допускали создание специального закона о маркетплейсах, который бы регламентировал их работу. По сведениям канала Shot, его могут назвал «законом Бакальчук» — по имени основательницы и гендиректора Wildberries. Разрабатывать документ будут совместно с представителями маркетплейсов, чтобы соблюсти интересы бизнесменов.





