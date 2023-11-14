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Война санкций ,  
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США проверят 100 судов из 30 стран на нарушение санкций против России

Reuters: США заподозрили 100 судов в нарушении нефтяных санкций против России
Сюжет
Война санкций
США запросили информацию о почти 100 судах в связи с санкционным расследованием о перевозке российской нефти с нарушением потолка цен. Россия в ответ на его введение запретила поставки, если в договоре прописан лимит цен
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Фото: Naomi Baker / Getty Images
Фото: Naomi Baker / Getty Images

США обратились к судовым компаниям примерно из 30 стран с просьбой предоставить информацию о почти 100 судах, которые, по мнению американских властей, могут быть связаны с нарушением западных санкций против России в нефтяной отрасли, сообщил Reuters со ссылкой на источник, знакомый с соответствующими документами.

Уведомления разослало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Там отказались подтверждать или комментировать такие расследования, но отметили, что ведомство «намерено обеспечить соблюдение потолка цен» на нефть и нефтепродукты из России.

Потолок цен на российскую нефть страны G7 ввели в декабре прошлого года. Лимит составляет $60 за баррель. Аналогичная мера действует и в отношении нефтепродуктов из России. Ее ввели в феврале этого года, размер лимита варьирует в зависимости от типа продукции: $100 за баррель за ту, что торгуется с наценкой по отношению к сырой нефти, и $45 за баррель за ту, что продается с дисконтом. В первом случае речь идет о дизельном топливе, во втором — о мазуте.

Компании из западных стран не могут оказывать услуги по перевозке российской нефти или нефтепродуктов, если они продаются по цене выше потолка. Британский классификатор судов Lloyd's Register летом лишил сертификации 21 судно индийской компании Gatik Ship Management, обвинив ее в нарушении санкций.

Президент Владимир Путин в ответ на введение ценовых потолков издал указ, запрещающий поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». В апреле глава государства сделал исключение из этого документа, разрешив соблюдение ценового лимита при поставках в дружественные страны по заключенным ранее договорам. Указ с запретом будет действовать как минимум до конца года.

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