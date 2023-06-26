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Путин продлил действие указа об ответных мерах на потолок цен на нефть

Владимир Путин продлил действие указа об ответных мерах на потолок цен на нефть
Потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты западные страны ввели зимой. В декабре Путин запретил поставки, если в договорах фигурирует ценовой лимит. Это правило будет действовать до конца года
BRENT BRENT $74,5 +0,73%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Президент Владимир Путин внес изменения в свой декабрьский указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты, продлив его действие до 31 декабря текущего года включительно. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Ранее указ действовал до 1 июля.

Западные страны ввели потолок цен на российскую нефть с 5 декабря прошлого года, на сырую нефть лимит установили в $60 за баррель, на нефтепродукты — в зависимости от их типа: на уровне $100 за баррель на дизель, поскольку он продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью, и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом. Если продукция продается дороже потолка, то компании из стран «Большой семерки» не могут оказывать услуги, сопровождающие ее транспортировку.

Путин в ответ на это ввел запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». В апреле глава государства сделал исключение из этого документа, разрешив соблюдение ценового лимита при поставках в дружественные страны по заключенным ранее договорам.

26 июня цена на нефть марки Brent составляет примерно $74 за баррель. Путин в середине июня (тогда цена была около $76) говорил, что цены на нефть Россию устраивают, а размер скидки на российское топливо отличается в зависимости от рынка, для некоторых из них уступки в цене минимальные.

Помимо ценовых потолков, ЕС ввел эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов с тех же дат. Отказ Европы от российских энергоресурсов способствовал переориентации Москвы на азиатские рынки.

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В конце мая агентство Bloomberg (ведет свои расчеты) сообщило, что объемы поставок российской нефти в Азию, в частности Китай и Индию, достигли пиков с начала 2022 года. Если в январе прошлого года они составляли чуть более 1 млн барр. в день, то в мае превысили 3,8 млн барр.

В Европу, как подсчитал Bloomberg, направлялось 63 тыс. барр. в день, единственный пункт назначения — Болгария. Раньше на европейский рынок поступало по 1,5 млн барр., указывало агентство.

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