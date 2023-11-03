Нефтегазовые дополнительные доходы превысили план на 38 млрд руб.

В октябре поступления дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет превысили прогнозный уровень на 37,8 млрд руб., сообщил Минфин. Это первое превышение с августа, когда в рамках бюджетного правила появились такие допдоходы

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По итогам октября 2023 года дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета превысили план на 37,8 млрд руб., сообщил Минфин. Изначально прогнозировалось, что они составят 513,48 млрд руб.

Получение дополнительных нефтегазовых доходов Минфин начал прогнозировать с августа 2023 года, в предыдущие месяцы их не было. Октябрь стал первым месяцем, когда прогноз по допдоходам был превышен, по итогам августа и сентября фиксировался их недобор. В частности, в сентябре поступления оказались на 114,76 млрд руб. меньше, чем ожидалось первоначально (279,12 млрд руб.)

В ноябре объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета ожидается в размере 583,3 млрд руб., оценили в Минфине.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 621,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 8 ноября 2023 года по 6 декабря 2023 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 29,6 млрд руб.», — говорится в сообщении.

По сравнению с октябрем ежедневный объем покупки валюты увеличится в 1,6 раза (тогда он составлял 18,2 млрд руб.) и приблизится к рекорду января 2022 года (36,6 млрд руб.)

Власти перешли к покупке валюты в рамках бюджетного правила в августе 2023 года, до этого она продавалась. В норме Центробанк покупает или продает валюту в эквиваленте дополнительных или недополученных нефтегазовых доходов на внутреннем валютном рынке. Однако в августе ЦБ приостановил до конца года такие покупки в целях снижения волатильности валютного курса, достигавшего более 100 руб. за доллар.

Совокупный объем нефтегазовых доходов в октябре составил 1,6 трлн руб., увеличившись в два раза по сравнению с уровнем сентября, следует из данных Минфина. Основную часть прироста обеспечило поступление налога на дополнительный доход (НДД) за квартал в размере 593 млрд руб., а также обнуление демпфера в октябре.