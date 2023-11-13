В Египет прибыли первые 70 эвакуированных из сектора Газа россиян

В российский штаб МЧС в Каире прибыли 70 эвакуированных из сектора Газа россиян

Первая группа из 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в оперативный штаб МЧС России в Каире, сообщил руководитель операции, советник главы ведомства Даниил Мартынов, передает ТАСС.

По его словам, все добрались «в целости и сохранности». Группа отправится в Москву утром 13 ноября, добавил Мартынов.

Ведомство сообщило о начале эвакуации днем 12 ноября, около 12:50 мск. Позже в МЧС уточнили, что на территории Египта находятся более 60 россиян, которые выехали из сектора Газа через КПП «Рафах».

В тот же день официальный представитель российского МИД Мария Захарова пообещала, что власти России продолжат работу по эвакуации граждан из сектора Газа. «Работа будет продолжена. Она, собственно говоря, и не останавливается ни на час», — сказала она.

В аэропорту Каира для эвакуации россиян подготовлены два российских самолета Ил-76. Они прибыли в город 5 ноября с гуманитарным грузом для жителей сектора Газа и остаются в Египте для эвакуации граждан.

В начале ноября посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что дипломаты работают с властями Египта над тем, чтобы вывезти из региона около 600 россиян и еще 300 граждан соседних стран.

Через несколько дней, 10 ноября, погранслужба сектора Газа, подконтрольная палестинской группировке ХАМАС, опубликовала списки иностранцев, которым разрешается покинуть сектор Газа через КПП «Рафах». В перечне значились 85 граждан России.

Кремль отмечал высокую сложность организации эвакуации в связи с необходимостью «синхронизировать гуманитарные паузы», получить разрешение от египетской стороны на вход на территорию Израиля и другие факторы.