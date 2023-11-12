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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Россияне начали покидать сектор Газа

МЧС: началась эвакуация россиян из сектора Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сектор Газа начали покидать желающие выезда россияне, их встречают сотрудники МЧС. В Каире для эвакуации граждан стоят два самолета Ил-76. Несколько россиян все еще остаются в заложниках у ХАМАС
Контрольно-пропускной пункт в городе Рафах, Сектор Газа
Контрольно-пропускной пункт в городе Рафах, Сектор Газа (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Россияне, пожелавшие выехать из сектора Газа, покидают анклав через пункт пропуска, сообщило МЧС России. Ведомство в течение недели согласовывало порядок и маршруты их выхода.

«Более 60 граждан РФ пересекли КПП Рафах и находятся на территории Египта», — уточнили позднее в ведомстве.

Сотрудники МЧС встречают граждан России и предоставляют им медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают едой и водой. Покинувших анклав россиян направят в штаб ведомства в Каире, где занимаются оформлением необходимых документов.

Сектор Газа разрешили покинуть 85 россиянам. МИД оценивал необходимый для перехода границы срок в три дня в связи с пропускными возможностями КПП.

Москва работала над тем, чтобы вывезти около 600 россиян и еще немногим больше 300 граждан соседних стран из сектора Газа. Кремль отмечал высокую сложность организации эвакуации, поскольку необходимо «синхронизировать гуманитарные паузы, нужно получить разрешение от египетской стороны на вход на территорию Израиля, где есть тоже свои требования и так далее и тому подобное».

В Каир в начале ноября прибыли два самолета Ил-76, доставившие гуманитарный груз для палестинцев. Они остаются в Египте для эвакуации россиян.

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Палестинские боевики ХАМАС во время нападения на Израиль в октябре захватили в заложники трех россиян, сообщало посольство России. Группировка сообщала при этом, что Москва просила освободить восемь человек. «Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга», — добавил член политбюро и глава отдела по внешним связям движения Муса Абу Марзук.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
сектор Газа МЧС россияне эвакуация Египет
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