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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Каире для эвакуации россиян из сектора Газа приготовили два Ил-76

Аэропорт Каира: два самолета Ил-76 МЧС ожидают эвакуации россиян из сектора Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В аэропорту Каира находятся два российских спецборта Ил-76, готовых к эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на каирский аэропорт.

Эти самолеты 5 ноября доставили в Египет гуманитарную помощь для населения сектора Газа.

Источник «РИА Новости» уточнил, что скоро в Каир прибудет третье воздушное судно.

Ранее 10 ноября МЧС России сообщило, что российская сторона направила 25 т гуманитарной помощи населению сектора Газа, в том числе продукты питания, средства личной гигиены, одежду, портативные печи и пледы.

Самолет Ил-76 МЧС вылетел из аэропорта Казани в Египет с гуманитарным грузом на борту и приземлился в египетском городе Эль-Ариш. Представители Египетского общества Красного Полумесяца перенаправят помощь населению сектора Газа.

Погранслужба сектора Газа, подконтрольная ХАМАС, 10 ноября опубликовала списки иностранных граждан, которым разрешили покинуть анклав через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом. Всего за сутки должны эвакуироваться 594 иностранца, включая 85 россиян.

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Посол России в Израиле Анатолий Викторов в начале ноября говорил, что дипломаты работают с властями Египта над тем, чтобы вывезти из сектора Газа около 600 россиян.

В Кремле отмечали, что процесс эвакуации очень сложен из-за необходимости синхронизировать гуманитарные паузы, получить разрешение от египетской стороны на вход на территорию Израиля, где тоже есть свои требования.

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви 8 ноября заявил, что Египет поставил ограничение по пропуску 500–600 человек в день, и процесс согласования списков для эвакуации граждан России может занять около двух недель. МИД России назвал эти сроки недопустимыми.

Теги
Египет Ил-76 МЧС Россия эвакуация сектор Газа
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