МИД пообещал продолжить работу по эвакуации россиян из сектора Газа

Захарова: работа по эвакуации россиян из сектора Газа будет продолжена

Фото: МЧС России

Власти России продолжат работу по эвакуации россиян из сектора Газа, заявила «Комсомольской правде» официальный представитель МИДа Мария Захарова.

О начале эвакуации россиян из сектора Газа МЧС сообщило днем 12 ноября. Спустя несколько часов министерство сообщило, что через КПП «Рафах» удалось эвакуировать более 60 россиян.

«Действительно процесс [эвакуации] был длительный. Еще раз говорю, это первый выход наших граждан и соотечественников, но работа будет продолжена. Она, собственно говоря, и не останавливается ни на час», — сказала она.

Как отметила Захарова, эвакуация россиян заняла много времени в том числе из-за вопросов безопасности и «получения согласия огромного количества инстанций».

В начале ноября посол России в Израиле Анатолий Викторов говорил, что дипломаты работают с властями Египта над тем, чтобы вывезти из сектора Газа около 600 россиян и еще 300 граждан соседних стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что желающих покинуть сектор Газа среди российских граждан «достаточно много».

10 ноября погранслужба сектора Газа, подконтрольная палестинской группировке ХАМАС, опубликовала списки иностранцев, которым разрешается покинуть сектор Газа через КПП «Рафах». В перечне значились 85 граждан России. МИД допускал, что переход границы может занять до трех дней в связи с пропускными возможностями КПП.