МЧС назвало число эвакуированных из Газы россиян

МЧС: из Газы в Египет через КПП «Рафах» эвакуировали более 60 россиян

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Более 60 россиян выехали из сектора Газа через КПП «Рафах» и находятся на территории Египта, сообщило российское МЧС в телеграм-канале.

О начале эвакуации ведомство сообщило днем 12 ноября, около 12:50 мск. Сотрудники МЧС и российские дипломаты вывозят из сектора Газа людей, которые изъявили желание покинуть анклав.

В начале ноября посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что дипломаты работают с властями Египта над тем, чтобы вывезти из сектора Газа около 600 россиян и еще 300 граждан соседних стран.

Через несколько дней, 10 ноября, погранслужба сектора Газа, подконтрольная палестинской группировке ХАМАС, опубликовала списки иностранцев, которым разрешается покинуть сектор Газа через КПП «Рафах». В перечне значились 85 граждан России. МИД допускал, что переход границы может занять до трех дней в связи с пропускными возможностями КПП.

Кремль обращал внимание на высокую сложность организации эвакуации, поскольку необходимо «синхронизировать гуманитарные паузы, нужно получить разрешение от египетской стороны на вход на территорию Израиля, где есть тоже свои требования, и так далее и тому подобное».

В начале ноября два самолета Ил-76 прибыли в Каир с гуманитарным грузом для палестинцев. Они остаются в Египте для эвакуации россиян.

Кроме того, по данным российского посольства в Израиле, боевики ХАМАС продолжают удерживать в заложниках троих россиян. Группировка в свою очередь сообщала о просьбе Москвы освободить восемь человек. Движение заявляло, что готово отпустить этих заложников, когда обнаружит их.