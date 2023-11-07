Кремль объяснил сложности с эвакуацией россиян из сектора Газа

В условиях продолжения конфликта Израиля и ХАМАС важно, чтобы были обеспечены гуманитарные паузы для поставок помощи в сектор Газа и эвакуации россиян, заявил Песков. Однако процесс эвакуации остается очень сложным

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Желающих покинуть сектор Газа среди российских граждан достаточно много, но процесс эвакуации очень сложный. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это сложно, потому что нужно синхронизировать гуманитарные паузы, нужно получить разрешение от египетской стороны на вход на территорию Израиля, где есть тоже свои требования и так далее и тому подобное», — подчеркнул он.

По словам Пескова, российские дипломаты продолжают находиться со всеми сторонами конфликта в постоянном контакте. При этом на высшем уровне пока не планируется контактов.

Несмотря на попытки международного сообщества, включая Россию, погасить пожар в регионе, боевая операция Израиля продолжается. Для Москвы в этих условиях остается важным, чтобы были обеспечены гуманитарные паузы, подчеркнул представитель Кремля.

«Ситуация остается крайне напряженной и с гуманитарной точки зрения катастрофичной», — заключил он.

Говоря о гуманитарной помощи, Песков отметил, что она доставляется в ограниченном объеме и только через единственный контрольно-пропускной пункт между Египтом и сектором Газа «Рафах». МЧС России отправило в сектор Газа пять бортов и более 100 т гуманитарных грузов.

В начале ноября посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что российская сторона готова эвакуировать своих граждан из сектора Газа, как только для них открывают пограничный переход.

«Мы активно работаем с египетскими властями для того, чтобы вывезти <...> порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан стран других, наших соседей», — добавил он.

Викторов также сообщил, что ХАМАС держит в заложниках в секторе Газа пять-шесть россиян. Он отметил, что Россия донесла свою обеспокоенность относительно этих людей «до тех, до кого это нужно донести».