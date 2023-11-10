В списки на эвакуацию из сектора Газа включили 85 россиян

Посол Израиля допускал, что согласование вывоза россиян из сектора Газа может занять до двух недель, МИД России называл эти сроки недопустимыми. В Кремле отмечали сложности с эвакуацией

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Погранслужба сектора Газа, подконтрольная ХАМАС, опубликовала в своем Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) списки иностранных граждан, которым 10 ноября разрешили покинуть анклав через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом.

Списки обнародовал и портал Rafah.Online. Как передает «РИА Новости», в перечне значатся в том числе 85 граждан России. Позднее агентству это подтвердил представитель погранперехода. По его словам, всего в пятницу должны эвакуировать 594 человека с иностранным гражданством.

Иностранцам, которым разрешили эвакуироваться, нужно к 7 утра по местному времени (8:00 мск) прибыть к КПП и «привести аргументы на случай вывоза детей», говорится в сообщении погранслужбы.

В начале ноября посол России в Израиле Анатолий Викторов говорил, что дипломаты работают с властями Египта над тем, чтобы вывезти из сектора Газа около 600 россиян и еще 300 граждан соседних стран. В Кремле отмечали, что процесс эвакуации очень сложен, для Москвы важно в том числе обеспечение гуманитарных пауз. В Белом доме США накануне, 9 ноября, сообщили, что Израиль согласился ввестии ежедневные четырехчасовые паузы, чтобы дать возможность остающимся на севере сектора гражданским эвакуироваться на юг, а также обеспечить доставку гуманитарной помощи.

8 ноября израильский посол в Москве Александр Бен Цви заявил, что Египет поставил ограничение по пропуску 500-600 человек в день, и процесс согласования списков для эвакуации граждан России может занять около двух недель. МИД России назвал эти сроки недопустимыми. По словам посла, всего в очереди на эвакуацию из анклава стоят около 7 тыс. человек.

Погранпереход «Рафах» открыли 1 ноября, с тех пор анклав покинули сотни человек. В понедельник, 6 ноября, в ООН сообщили, что за предшествовавшие выходные не было зафиксировано переходов людей с двойным гражданством и раненых палестинцев через КПП на границе с Египтом. В организации связали это с неспособностью ХАМАС, Израиля и Египта договориться.

Как сообщили в администрации президента США Джо Байдена, палестинская группировка несколько раз передавал Израилю, США и Египту списки раненых палестинцев для эвакуации из сектора Газа вместе с иностранцами. В них числились и боевики, которых пытались вывезти под видом беженцев. Чиновник отметил, что такой вариант неприемлем ни для Вашингтона, ни для Тель-Авива, ни для Каира, и в итоге ХАМАС убрал боевиков из списков.



