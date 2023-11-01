Посол заявил о готовности эвакуировать 600 россиян из сектора Газа

Россия готова эвакуировать своих граждан из сектора Газа, как только для них открывают пограничный переход, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Звезда».

«Мы активно работаем с египетскими властями для того, чтобы вывести <...> порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан стран других, наших соседей. <...> Как только будет открыт переход для наших граждан, мы это все сделаем», — сказал Викторов.

1 ноября Викторов сообщил, что палестинская исламистская группировка ХАМАС держит в заложниках в секторе Газа пять-шесть россиян. Он отметил, что Россия донесла свою обеспокоенность относительно этих людей «до тех, до кого это нужно донести».

По данным израильских властей на 1 ноября, ХАМАС захватил в заложники не менее 245 человек. В группировке подтвердили, что среди них есть и россияне, и назвали иностранцев-заложников «гостями».

Российские власти рассказали о контактах с ХАМАС по поводу освобождения заложников-россиян. Группировка сообщила о просьбе России освободить восьмерых человек.

Ранее в Кремле поддержали предложение президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля вывезти раненых детей из сектора Газа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ситуацию в секторе «гуманитарной катастрофой», отметив, что через КПП «Рафах» на границе Газы с Египтом пропустили «очень мало» грузовиков с гуманитарной помощью.