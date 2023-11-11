 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Ермак попросил советника Байдена ускорить поставки оружия Украине

Ермак в разговоре с советником Байдена попросил США ускорить поставки оружия
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщается на сайте украинского лидера.

«Андрей Ермак проинформировал собеседника об актуальной ситуации на самых горячих участках фронта, в частности об оборонительных операциях и наступательных действиях украинских войск. Он отметил необходимость своевременной поставки вооружения и боеприпасов для успешной защиты украинских земель от России», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили реализацию «формулы мира» и ситуацию на Ближнем Востоке.

В начале октября украинские власти заявили, что через месяц-полтора у Вооруженных сил Украины закончится оружие, если в США не проголосуют за дополнительную военную помощь для страны. Республиканцы и демократы пока не достигли консенсуса по законопроекту о выделении финансовой помощи Израилю и Украине.

При этом 3 ноября Пентагон анонсировал новый пакет помощи Киеву на $125 млн. Вашингтон планирует направить Киеву ракеты для зенитных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для противотанковых комплексов, а также боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, снаряды калибра 105 и 155 мм.

Президент России Владимир Путин, комментируя поставки оружия и финансовую помощь Киеву, подчеркивал, что если они прекратятся, то Украине «жить останется неделю». «По большому счету украинская экономика без внешней подпитки существовать уже не может», — говорил он.

Программа развития РБК Pro Делегирование: новый навык
Теги
Андрей Ермак Украина Джейк Салливан США поставки оружия
Материалы по теме
Reuters узнал о сопротивлении Германии помощи Киеву на €20 млрд
Политика
Белый дом пообещал отвергнуть законопроект о помощи Израилю без Украины
Политика
Правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине на €40 млн
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 98,32 (-0,09) Инвестиции, 10 ноя, 16:31 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 92,05 (+0,13) Инвестиции, 10 ноя, 16:31
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 12:09
Ермак попросил советника Байдена ускорить поставки оружия Украине Политика, 11:42
«В первый месяц сделали полмиллиона»: как работать с Яндекс Маркетом РБК и Яндекс Маркет, 11:37
Футболиста «Краснодара» впервые в истории РПЛ признали игроком месяца Спорт, 11:31
Тренер «Спартака» из Суботицы Кержаков сравнил чемпионаты России и Сербии Спорт, 11:18
Причиной схода вагонов с путей в Рязанской области стал взрыв Общество, 11:12
В Италии произошел взрыв в центре для приема мигрантов Общество, 11:09
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Трудности на рынке электрокаров: стоит ли вкладываться в акции сектора Pro, 11:09
Почему новый грузовик «Валдай 8» стал лучше РБК и Газ, 11:06
YouTube заблокировал видео венгерского журналиста с российским дипломатом Политика, 10:55
FT узнала о разногласиях по будущему сектора Газа после победы над ХАМАС Политика, 10:51
Российский защитник запросил обмена из клуба НХЛ Спорт, 10:39
Физика, математика и грань фантастики: чем сейчас живет российская наука РБК и Росатом, 10:33
Овечкин показал худший результат в карьере на старте сезона НХЛ Спорт, 10:13