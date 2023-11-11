Ермак попросил советника Байдена ускорить поставки оружия Украине

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Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщается на сайте украинского лидера.

«Андрей Ермак проинформировал собеседника об актуальной ситуации на самых горячих участках фронта, в частности об оборонительных операциях и наступательных действиях украинских войск. Он отметил необходимость своевременной поставки вооружения и боеприпасов для успешной защиты украинских земель от России», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили реализацию «формулы мира» и ситуацию на Ближнем Востоке.

В начале октября украинские власти заявили, что через месяц-полтора у Вооруженных сил Украины закончится оружие, если в США не проголосуют за дополнительную военную помощь для страны. Республиканцы и демократы пока не достигли консенсуса по законопроекту о выделении финансовой помощи Израилю и Украине.

При этом 3 ноября Пентагон анонсировал новый пакет помощи Киеву на $125 млн. Вашингтон планирует направить Киеву ракеты для зенитных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для противотанковых комплексов, а также боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, снаряды калибра 105 и 155 мм.

Президент России Владимир Путин, комментируя поставки оружия и финансовую помощь Киеву, подчеркивал, что если они прекратятся, то Украине «жить останется неделю». «По большому счету украинская экономика без внешней подпитки существовать уже не может», — говорил он.