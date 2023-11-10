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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Белый дом пообещал отвергнуть законопроект о помощи Израилю без Украины

Белый дом пообещал не принимать проект конгресса о помощи Израилю без Украины
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Администрация президента США не примет возможный законопроект конгресса о предоставлении помощи Израилю без Украины. Об этом заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

«Послушайте, это действительно трудно слишком глубоко вникнуть в гипотезы, когда мы еще не видели законопроект. Но я думаю, что мы не оставили никакой двусмысленности в отношении нашей позиции. <...> Для национальной безопасности Америки крайне важно, чтобы конгресс поддержал Израиль и Украину в их борьбе с терроризмом и тиранией», — сказала Далтон.

Так она ответила на вопрос, подпишет ли президент Джо Байден дополнительное соглашение о финансировании Израиля без выделения средств Украине или он хочет, чтобы финансирование Израиля и Украины было совмещено.

20 октября Байден запросил у конгресса согласование бюджета на помощь Украине и Израилю на сумму более $75 млрд в рамках общего пакета расходов на безопасность в размере $105. Президент предложил выделить $61,4 млрд для Украины и $14,3 млрд для Израиля.

Недавно избранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон предложил разделить помощь Израилю и Украине. В итоге группа сенаторов-республиканцев 26 октября внесла отдельный законопроект, предусматривающий выделение средств для Израиля, без упоминания Украины. 3 ноября палата представителей приняла план республиканцев, однако демократы заблокировали законопроект.

Позднее Пентагон анонсировал новый пакет помощи Киеву на $125 млн. Вашингтон планирует направить Киеву ракеты для зенитных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для противотанковых комплексов, а также боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, снаряды калибра 105 и 155 мм.

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Теги
Белый дом США Израиль Украина финансовая помощь
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