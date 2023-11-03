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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон назвал военную помощь Украине «разумной инвестицией» США

США выделяют Киеву новый пакет помощи объемом в $125 млн
Сюжет
Военная операция на Украине
Поставки оружия Украине укрепляют ВПК Соединенных Штатов и обеспечивают возможность создания рабочих мест для американцев, заявили в Пентагоне. Россия неоднократно указывала, что поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт
Фото: Hannah Beier / Getty Images
Фото: Hannah Beier / Getty Images

Соединенные Штаты выделяют Украине новый пакет помощи на $125 млн, сообщила пресс-служба Министерства обороны США. Пентагон подчеркивает, что выделение военной поддержки Киеву Вашингтон считает «разумной инвестицией».

«Помощь в обеспечении безопасности Украины — это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить более крупный конфликт в регионе и сдерживает потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа», — говорится в заявлении.

В состав нового пакета помощи Киеву вошли снаряды для зенитных ракетных комплексов NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для противотанковых комплексов, а также боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, снаряды калибра 105 и 155 мм, более 3 млн патронов, противопехотные мины Claymore и 12 грузовиков для перевозки тяжелой техники.

Москва неоднократно критиковала поставки западного оружия Украине, а также заявляла, что это не окажет существенного влияния на ход военной операции, хотя и может затянуть конфликт. Россия «щелкает» американские вооружения «как орехи», заявлял президент Владимир Путин. В то же время он указывал, что по мере передачи Украине более дальнобойного оружия российская сторона будет вынуждена отодвигать угрозу от своих границ. 

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Пентагон США Украина
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