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Военная операция на Украине ,  
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В Раде заявили, что у Киева без помощи США кончится оружие через месяц

Глава комиссии Рады: у Киева без помощи США через месяц кончится оружие
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев ежемесячно тратит на оружие $3 млрд, и если в США не проголосуют за дополнительную помощь, вооружения у него закончатся через месяц-полтора, сказала глава временной комиссии Рады по вопросам вооружений Устинова
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

У Украины через месяц-полтора закончится оружие, если в США не проголосуют за дополнительную военную помощь для страны, заявила глава временной специальной комиссии Верховной рады по вопросам мониторинга получения и использования западных вооружений Александра Устинова, ее слова приводит издание «Страна.ua».

«Пять миллиардов — это исключительно, чтобы забрать то, что уже есть в стоках на территории США, и поставить в Украину. Но за эти деньги невозможно купить что-нибудь у наших зарубежных партнеров и прислать нам», — сказала она.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей Пентагона ранее писала, что на счетах ведомства осталось $5,2 млрд для помощи Киеву. Эти средства образовались из-за бухгалтерской ошибки.

Устинова уточнила, что Киев ежемесячно тратит на оружие $3 млрд.

Если поставки оружия и финансирование Украины прекратятся, ей «жить останется неделю», заявил, в свою очередь, президент России Владимир Путин в ходе форума «Валдай». «По большому счету украинская экономика без внешней подпитки существовать уже не может», — сказал он.

В конце сентября конгресс США не включил деньги для Украины в законопроект о временном бюджете на 45 дней. На включении $6 млрд для Киева настаивали лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер и лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл.

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На этой неделе палата представителей отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. Поводом стало сотрудничество Маккарти с демократами для предотвращения шатдауна — приостановки работы правительства.

Республиканец Метт Гетц упрекал спикера за появление в проекте пункта о поддержке Украины, Маккарти в итоге предложил исключить помощь Киеву из бюджета во избежание шатдауна. Президент Джо Байден обвинил его в «заключении ужасной сделки» ради сохранения поста.

Кандидат в спикеры палаты Джим Джордан (республиканец от штата Огайо) также заявил, что в случае своего избрания выступит против помощи Украине. Издание Politico писало о «смятении и растерянности» из-за отставки Маккарти.

У США есть средства только на срочную военную помощь Киеву, говорила, в свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Теги
Елена Чернышова
Украина Верховная рада Украины поставки оружия США военная помощь
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