Ермак сравнил конфликт на Украине с забегом, который пройден на 70%

Ермак сравнил конфликт на Украине с забегом, который пройден на 70%

Ермак сравнил конфликт на Украине с забегом на 100 м, где 70 м Киев уже пробежал, и остались самые трудные. Москва заявляла о готовности к мирным переговорам, подчеркивая, что цели спецоперации будут выполнены

Фото: John Moore / Getty Images

Конфликт на Украине закончится внезапно, 70% «уже пройдено». Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает «Страна.ua».

«Я думаю, никто не знает, когда закончится война. Она закончится очень внезапно. Но все же, если сравнивать с забегом на 100 м, то я считаю, что 70 м мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми тяжелыми», — сказал он.

По его словам, на завершение конфликта влияет множество факторов, «но хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее».

Конфликт на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года, когда российский президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Ее целями глава государства назвал денацификацию и демилитаризацию соседней страны. Российские власти неоднократно заявляли, что все цели спецоперации будут достигнуты.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва, в отличие от Киева, никогда не отказывалась от переговоров. «После отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договоренностей. <...> Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне», — указывал Путин. Для начала диалога он предлагал отменить указ Зеленского, запрещающий вести переговоры с Россией, пока ее возглавляет Путин.

В Киеве, в свою очередь, подчеркивали, что готовы вести переговоры с Москвой только после вывода войск и восстановления контроля над территориями. Россия призывала признать «территориальные реалии». В сентябре 2022 года в состав России по итогам референдума вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

В начале ноября NBC News со ссылкой на высокопоставленные американские источники сообщил, что американские и европейские чиновники начали обсуждать с Киевом возможность мирных переговоров с Москвой. По данным телеканала, разговоры включали «очень общие контуры» того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения. Некоторые «деликатные» переговоры состоялись во время встречи в формате «Рамштайн» в октябре. По словам собеседников NBC, консультации о возможных переговорах с Россией начались на фоне опасений американских и европейских чиновников по поводу того, что боевые действия на Украине «зашли в тупик» и что страны не смогут продолжать оказывать помощь Киеву.

Зеленский после этого исключил любые переговоры с Россией о территориях. «Чтобы мы сейчас сели с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали — не будет такого», — сказал он.

Ранее 10 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чем раньше власти Украины поймут, что не смогут одержать победу на поле боя, тем скорее появятся предпосылки к мирному урегулированию конфликта.