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Политика ,  
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Reuters узнал о сопротивлении Германии помощи Киеву на €20 млрд

Reuters: ряд стран ЕС, в том числе Германия, противится помощи Киеву на €20 млрд

Некоторые страны ЕС противятся планам Брюсселя потратить до €20 млрд на военную помощь Украине, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

В августе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил создать фонд военной помощи Киеву на 2024–2027 годы объемом €20 млрд — по €5 млрд на каждый год. Однако, по словам собеседников агентства, перед встречей глав Минобороны стран ЕС 14 ноября ряд стран, в том числе Германия, выразил сомнения по поводу выделения столь больших сумм на четыре года вперед.

«У Германии много вопросов... и по праву. Мы говорим о больших деньгах», — сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Некоторые страны Евросоюза также говорят, что им будет сложно взять на себя большие долгосрочные обязательства из-за сокращений внутренних бюджетов. По словам трех дипломатов, Евросоюз в конечном счете может решить выделять средства лишь на год вперед.

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