 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине на €40 млн

Правительство Словакии не одобрило военную помощь Украине на €40 млн
Сюжет
Военная операция на Украине
В 14-й пакет помощи должны были войти патроны, боеприпасы и минометы. Премьер Роберт Фицо в конце октября заявил, что Братислава больше не будет поставлять Киеву оружие, и призывал ЕС «стать миротворцем»
Фото: John Moore / Getty Image
Фото: John Moore / Getty Image

Правительство Словакии заблокировало выделение очередного, 14-го пакета военной помощи Украине на сумму €40,3 млн, сообщает агентство Tasr.

Предложение по этому пакету подготовило предыдущее руководство Министерства обороны страны. В него должны были войти патроны, боеприпасы, 140 ракет для системы противовоздушной обороны «Куб», восемь минометов и 1200 мин.

Как отмечает «Украинская правда», речь идет о пакете помощи, против предоставления которого выступила президент Зузана Чапутова, поскольку соответствующее предложение появилось уже после парламентских выборов, прошедших 30 сентября. Победу на них одержала левоцентристская партия «Направление — социальная демократия» (Smer) Роберта Фицо, который в третий раз возглавил правительство Словакии. Политик выступает против поставок военной помощи Киеву, «поскольку это ведет лишь к продлению военного конфликта и страданиям мирного населения».

Чапутова ранее просила подождать с отправкой помощи Киеву до тех пор, пока в Словакии не сформируют коалиционное правительство. По ее мнению, поставка вооружений до этого момента означала бы «неуважение к избирателям».

В итоге правительственную коалицию сформировали партии Smer, Hlas-SD («Голос») и SNS (Словацкая национальная партия). Фицо после избрания подтвердил, что военной помощи Киеву от Братиславы больше не будет, и заявил, что Евросоюз «должен превратиться из поставщика оружия в миротворца». В Кремле посчитали, что решение Фицо не окажет существенного влияния на все поставки западных государств, поскольку на Словакию приходится «не такая большая доля».

Запад, оказывая помощь Украине, демонстрирует свою вовлеченность в конфликт, «но все равно это будет неспособно изменить ход событий, Россия достигнет своих целей», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Читайте на РБК Pro
Цены на «элитку» в регионах достигли Москвы. Что происходит на рынке
Россияне через суд добиваются индексации зарплат. Как это сделать
Легче, чем в Тюмень: как российской компании выйти на рынок США
Как диджей-любитель из Венесуэлы устроил хаос в авиаотрасли США

С начала военных действий на Украине в феврале 2022 года Словакия передала Украине помощь на сумму €671 млн; Киев получил от Братиславы систему ПВО С-300 и истребители МиГ-29.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Словакия военная помощь Украина поставки оружия
Материалы по теме
Словакия захотела пересмотреть оборонное соглашение с США
Политика
Кремль оценил решение Словакии отказаться от поставок оружия Украине
Политика
Президент Словакии выступила против помощи Киеву после выборов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 98,44 (-0,35) Инвестиции, 16:20 Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 92,2 (-0,22) Инвестиции, 16:20
Очищенный воздух и питьевая вода: в Москве появятся эко-апартаменты РБК и Ahead, 16:34
Режиссер рассказал о трех новых песнях Пугачевой, записанных в Твери Общество, 16:31
Почему доминирование Китая делает эффективным российский лизинг РБК Отрасли, 16:26
Оценка NFT-маркетплейса OpenSea упала на 90% Крипто, 16:25
Путин заявил о попытках НАТО «выйти за географические рамки» Политика, 16:24
Как ИТ-компании выстроить долгосрочные отношения с сотрудниками РБК и Softline, 16:23
Физика, математика и грань фантастики: чем сейчас живет российская наука РБК и Росатом, 16:11
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
АЛРОСА продаст с аукциона желтый бриллиант весом более 30 карат Бизнес, 16:09
Искусство линий: чем удивляет новая коллекция мебели от BORK Стиль, 16:06
Как выбрать зимнюю резину: полное руководство и советы эксперта РБК Autonews, 16:06
Продукты с интеллектом: как нейросеть внедряется в пищепром Национальные проекты, 16:05
Цифровая стройка: как данные помогают создавать промышленные объекты Тренды, 16:05
В Киргизии разъяснили новые правила въезда для россиян Политика, 15:58
«Спартак» провел встречу с руководителями российского судейства Спорт, 15:58