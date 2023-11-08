Правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине на €40 млн

В 14-й пакет помощи должны были войти патроны, боеприпасы и минометы. Премьер Роберт Фицо в конце октября заявил, что Братислава больше не будет поставлять Киеву оружие, и призывал ЕС «стать миротворцем»

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Правительство Словакии заблокировало выделение очередного, 14-го пакета военной помощи Украине на сумму €40,3 млн, сообщает агентство Tasr.

Предложение по этому пакету подготовило предыдущее руководство Министерства обороны страны. В него должны были войти патроны, боеприпасы, 140 ракет для системы противовоздушной обороны «Куб», восемь минометов и 1200 мин.

Как отмечает «Украинская правда», речь идет о пакете помощи, против предоставления которого выступила президент Зузана Чапутова, поскольку соответствующее предложение появилось уже после парламентских выборов, прошедших 30 сентября. Победу на них одержала левоцентристская партия «Направление — социальная демократия» (Smer) Роберта Фицо, который в третий раз возглавил правительство Словакии. Политик выступает против поставок военной помощи Киеву, «поскольку это ведет лишь к продлению военного конфликта и страданиям мирного населения».

Чапутова ранее просила подождать с отправкой помощи Киеву до тех пор, пока в Словакии не сформируют коалиционное правительство. По ее мнению, поставка вооружений до этого момента означала бы «неуважение к избирателям».

В итоге правительственную коалицию сформировали партии Smer, Hlas-SD («Голос») и SNS (Словацкая национальная партия). Фицо после избрания подтвердил, что военной помощи Киеву от Братиславы больше не будет, и заявил, что Евросоюз «должен превратиться из поставщика оружия в миротворца». В Кремле посчитали, что решение Фицо не окажет существенного влияния на все поставки западных государств, поскольку на Словакию приходится «не такая большая доля».

Запад, оказывая помощь Украине, демонстрирует свою вовлеченность в конфликт, «но все равно это будет неспособно изменить ход событий, Россия достигнет своих целей», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С начала военных действий на Украине в феврале 2022 года Словакия передала Украине помощь на сумму €671 млн; Киев получил от Братиславы систему ПВО С-300 и истребители МиГ-29.