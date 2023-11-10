Представитель ВСУ Игнат: пилоты перешли к обучению полетам на F-16 в воздухе

В ВСУ сообщили о начале реальных полетов украинских пилотов на F-16

Истребитель F-16 (Фото: Ezra Acayan / Getty Images)

Украинские пилоты, которые обучаются управлению американскими истребителями F-16 за рубежом, перешли к отработке навыков пилотирования в воздухе, сообщил представитель вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Пилоты уже учатся на F-16 в воздухе непосредственно. <...> Не все, конечно. [Но] некоторые пилоты уже проходят подготовку в небе с инструктором на боевых самолетах», — сказал он (цитата по «РБК-Украина»).

Игнат подчеркнул, что обучение украинских летчиков идет в соответствии с планом.

Обучение украинских пилотов и технического персонала проходит в Дании, Швеции и Великобритании, в их подготовке участвуют также США, Нидерланды, Бельгия и Франция. В октябре газета Politico сообщила о скором начале тренировок со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, сначала пилоты должны были отработать навыки на тренажерах, а после перейти к практике.

Украина с начала военных действий заявляла, что нуждается в современных западных истребителях, но ее союзники долгое время исключали возможность поставок таких самолетов. Впоследствии позиция США смягчилась: Вашингтон одобрил обучение украинских летчиков управлению F-16 и допустил поставку истребителей до конца года. Передать Киеву F-16 согласились Нидерланды, Дания, Бельгия и Норвегия.

Экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников утверждал, что тренировки продлятся не менее шести месяцев. Пентагон оценил срок подготовки в пять—девять месяцев.

Российские власти осуждают поставки вооружений на Украину и подчеркивают, что это лишь затянет конфликт. Министр обороны Сергей Шойгу заверил, что российские силы ПВО уничтожат все предназначенные Киеву истребители F-16 за 20 дней.