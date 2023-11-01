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Военная операция на Украине ,  
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В Пентагоне оценили сроки обучения украинских пилотов управлению F-16

Пентагон: обучение украинских пилотов на F-16 в США займет 5-9 месяцев
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Военная операция на Украине

Обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 в США займет от пяти до девяти месяцев, заявил пресс-секретарь Министерства обороны Патрик Райдер на брифинге. Трансляция шла на странице Пентагона в соцсети X (ранее — Twitter).

Райдер объяснил, что сроки завершения обучения сильно зависят от индивидуальных навыков пилотов. «Мы можем предположить, что им потребуется от пяти до девяти месяцев, чтобы завершить обучение», — сказал он.

Украина с начала военных действий заявляла, что нуждается в современных западных истребителях, но ее союзники долгое время исключали возможность поставок таких самолетов. Впоследствии позиция США смягчилась: Вашингтон одобрил обучение украинских летчиков управлению F-16 и допустил поставку истребителей до конца года.

Передать Киеву F-16 уже согласились Нидерланды, Дания и Норвегия. Обучение украинских пилотов и технического персонала уже началось в Дании и Великобритании, также в этом участвуют США, Нидерланды, Бельгия, Швеция и Франция. Глава Минобороны Украины Алексей Резников утверждал, что тренировки продлятся не менее шести месяцев.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. В Кремле настаивают, что Москва все равно сможет добиться своих целей. «Танки горят <...>. Так же будут гореть и F-16, сомнений нет», — говорил президент Владимир Путин.

Теги
F-16 истребитель F-16 Пентагон обучение пилоты летчики
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