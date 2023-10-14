Politico узнала сроки начала обучения украинских пилотов на F-16

Обучение украинских военных управлению американскими истребителями F-16 в США, начнется на следующей неделе, сообщает Politico со ссылкой на четырех американских чиновников.

По словам одного из собеседников газеты, небольшое количество украинских пилотов прошли языковые курсы и направились на базу подразделении Нацгвардии ВВС США Моррис в штате Аризона.

Сначала пилоты изучат основы управления истребителями в классе и на тренажерах, а позже перейдут к практике. «Этот процесс может быть ускорен в связи с острой необходимостью вернуть их на поле боя», — уточнил один из чиновников.

Точное место проведения тренировок не названо, «варианты места все еще рассматриваются», заявила изданию представитель ВВС Роуз Райли.

Страны НАТО на июльском саммите в Вильнюсе объявили о создании коалиции по подготовке украинских летчиков к использованию F-16, в нее вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания.

В сентябре 2023 года The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Киеве писала, что украинские военные рассчитывают применять F-16 уже этой зимой. Так как США могут начать обучать украинских пилотов в этом или следующем месяце, несколько летчиков могут быть готовы к отправке на фронт уже в феврале, объяснили собеседники газеты.

Россия, комментируя поставки Украине истребителей, заявила о движении Запада «по так называемой лестнице эскалации», а также ростом вовлеченности в конфликт.