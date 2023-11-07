Силуанов назвал причины введения внешнего управления в иностранных фирмах

Силуанов: Россия вводит внешнее управление в ответ на шаги против своих компаний

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российские власти вводят внешнее управление в структурах зарубежных компаний в ответ на аналогичные действия западных стран по отношению к «дочкам» российских организаций. Об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Министр напомнил, что с 2022 года страны Запада постепенно ужесточали санкции против российских граждан и организаций. В частности, ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении «дочек» российских компаний, «незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц».

«Россия принимает ответные меры, вводя внешнее управление в отношении ряда компаний из недружественных стран. <...> Однако следует особо отметить, что это происходит в исключительных случаях, когда компании не соблюдают взятые на себя обязательства, в т.ч. социального характера, либо же нарушают законодательство Российской Федерации», — сказал Силуанов.

Министр отметил, что «добросовестные компании» получают поддержку правительства и профильных ведомств по вопросам, связанным с продолжением и корректировкой деятельности в России. Соответствующие обращения рассматривает правительственная комиссия.

По данным Еврокомиссии, в странах ЕС заблокировано свыше €200 млрд ($215 млрд) активов российского Центробанка. Также, по данным ЕК, заморожено €24,1 млрд активов, которые принадлежат попавшим под санкции россиянам и компаниям. В сентябре США оценили общую стоимость замороженных российских активов по всему миру примерно в $280 млрд.

Российские власти считают санкции незаконными. В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал указ «О временном управлении некоторым имуществом», предусматривающий введение внешнего управления для движимого и недвижимого имущества лиц из недружественных стран. Такие же меры могут использоваться в отношении принадлежащих им имущественных прав, ценных бумаг и долей в капиталах российских юрлиц. В указе подобный шаг назван «ответом на недружественные действия».