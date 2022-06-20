В Германии впервые конфисковали недвижимость россиян из-за санкций

Речь идет о трех квартирах депутата от КПРФ и его жены. В Германии им также предъявят обвинения в нарушении санкций: по данным прокуратуры Мюнхена, они не просто владели недвижимостью, но еще и получали деньги от ее сдачи в аренду

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Прокуратура Мюнхена конфисковала три квартиры и арестовала банковские счета россиян из-за санкций, сообщила старший прокурор Анне Ляйдинг, пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на dpa. Это первый случай в Германии, когда заморожены были не только средства на счетах, но и недвижимость, отметила прокурор.

Имущество принадлежит депутату Госдумы, который попал под санкции ЕС 23 февраля из-за признания Россией ДНР и ЛНР, и его супруге. Как ранее сообщала Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники, речь идет о члене КПРФ, его имя не называется.

Все три квартиры находятся в Мюнхене, и поступающие на счет арендные платежи составляют около €3,5 тыс. ежемесячно, заявили в прокуратуре.

По данным газеты, депутату и его жене должны предъявить обвинения в нарушении санкций. Если они приедут в Германию и предстанут там перед судом, им может грозить до пяти лет тюрьмы.

После введенных ЕС из-за признания республик Донбасса, а затем из-за спецоперации на Украине санкций некоторые европейские страны блокировали имущество попавших под ограничения россиян: конфисковали яхты, арестовывали средства на счетах, замораживали недвижимость. В основном это было имущество российских бизнесменов. В Кремле накладываемые на Россию санкции считают незаконными.