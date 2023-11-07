Премьер Бельгии назвал «непропорциональными» удары Израиля по Газе

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро счел удары израильской армии по лагерям беженцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан чрезмерным ответом на действия ХАМАС. Его слова передает передает Politico.

«Нанести удар по целому лагерю беженцев с намерением уничтожить одного террориста, я не думаю, что вы можете назвать это пропорциональным. Это уже слишком», — сказал Де Кро. Бельгийский премьер также раскритиковал «необузданное насилие» на Западном берегу, призвав соблюдать осторожность.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 5 ноября нанесла авиаудар по лагерю беженцев Аль-Магази в центральной части сектора Газа. По данным Минздрава анклава, который контролирует ХАМАС, по меньшей мере 40 человек погибли и десятки получили ранения. Накануне вечером под удар попал лагерь беженцев Джабалия на Западном берегу. По данным агентства WAFA, там погибли минимум семь человек.

Джабалия неоднократно в ходе конфликта подвергалась ударам со стороны Израиля. Так, 31 октября Минздрав анклава заявил, что в результате удара по лагерю погибли более 100 человек, 150 были ранены. Позднее ХАМАС сообщил новые данные, согласно которым число жертв приблизилось к 200, а пострадавших — к 800.

Израиль подтвердил, что 31 октября атаковал район Джабалии. В ЦАХАЛ заявили, что в результате был убит один из командиров ХАМАС — командующий батальоном «Центральная Джабалия» Ибрагим Биари. По данным израильской армии, он ответственен за нападение боевиков на южные районы Израиля 7 октября.