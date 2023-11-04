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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Politico узнала о давлении США на Израиль после удара по лагерю беженцев

Politico: после удара по лагерю беженцев США затребовали объяснений от Израиля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
США после удара Израиля по лагерю беженцев в Джабалии запросил данные об этом и призвал избежать вреда для мирных жителей. Вашингтон усилил давление, чтобы израильские военные «отступили», пишет Politico
Фото: Fadi Wael Alwhidi / Global Look Press
Фото: Fadi Wael Alwhidi / Global Look Press

США запросили у Израиля подробную информацию об ударе по лагере беженцев в городе Джабалия в секторе Газа и призвали Тель-Авив провести «точное наведение на цель», чтобы избежать причинение вреда мирным жителям, сообщил Politico американский чиновник. Он отметил, что в то же время «поддержка США права Израиля на самооборону остается твердой».

Демократ из палаты представителей, знакомый с американо-израильскими переговорами, рассказал, что Вашингтон «очень настойчиво в частном порядке давил на израильтян, чтобы они отступили», особенно после удара по лагерю беженцев. По его словам, демократы предварительно обсуждают меры для наказания Израиля, если он не изменит курс, такие как «фактическое применение существующей проверки соблюдения прав человека». 

«Существуют механизмы для достижения того, чего нам нужно достичь», — заявил законодатель, упомянув Закон Лихи, который запрещает оказывать помощь странам, совершающим нарушения прав человека.

Израильский чиновник подтвердил изданию, что представители Пентагона обратились к армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по поводу удара по лагерю беженцев Джабалия во вторник. Он добавил, что Израиль «прилагает много усилий для обеспечения того, чтобы гражданские лица были в безопасности».

ЦАХАЛ нанесла по авиаудар по лагерю беженцев в Джабалии 31 октября, объяснив это уничтожением инфраструктуры палестинского исламистского движения ХАМАС, из-за атаки которого на Израиль 7 октября произошла эскалация обстановки в регионе.

Кроме того, армия обороны Израиля заявила, что в результате удара был убит командующий батальоном «Центральная Джабалия» Ибрагим Биари, который был ответственен за нападение боевиков на южные районы Израиля 7 октября. В ХАМАС отрицали, что в момент удара руководитель группировки находился в лагере.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Израиль сектор Газа США авиаудар
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